Представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова звинуватила Україну у нібито намірах «здійснити теракт» на Запорізькій атомній електростанції, що в Енергодарі. В Офісі президента України відреагували.

Про це Марія Захарова написала у своєму телеграм-каналі.

Стало відомо, у п'ятницю, 30 червня, Марія Захарова сказала, що в Києві встановили додаткові пристрої для вимірювання радіації, а в низці українських областях почались навчання на випадок аварії на станції.

Тим самим, вона аргументувала нібито підготовку до теракту на ЗАЕС.

Насправді ж усі ці дії українська влада запроваджувала на тлі низки заяв та попереджень про мінування державою-агресором ставки-охолоджувача Запорізької АЕС і підготовки на ній теракту.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відповів Захаровій.

— На російському злодії шапка завжди горить. Класика ж…, — зазначив він.

Крім того, він додав, що у сучасних російських чиновників «катастрофа з логікою», оскільки саме російські війська контролюють ЗАЕС, мінують «усе, що можна було замінувати» та атакують об'єкти критичної інфраструктури України, при цьому звинувачують у нібито «підготовці до теракту» саме Україну.

Нагадаємо, що Держатомрегулювання видала розпорядження «Енергоатому» вивести у «холодний зупин» енергоблок №5 Запорізької АЕС.

Також повідомлялося, що в Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях 29 червня розпочалися масштабні спеціальні навчання, спрямовані на підготовку до можливого теракту на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.

Також у Дніпропетровській області розроблено план евакуації населення, а також визначено маршрути, якими перевозитимуть людей у безпечні місця в разі вибуху на Запорізькій АЕС.



