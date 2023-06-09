Держатомрегулювання видала розпорядження «Енергоатому» вивести у «холодний зупин» енергоблок №5 Запорізької АЕС.
Про це повідомили у пресслужбі Державної інспекції ядерного регулювання України.
Розпорядження видано експлуатуючій організації «у зв’язку із неможливістю усунення виявлених порушень вимог ядерної та радіаційної безпеки, а саме вимог до систем аварійного охолодження ядерного палива та відведення тепла до кінцевого поглинача».
Зазначається, що при ухваленні розпорядження враховано такі фактори:
Держатомрегулювання видала розпорядження «Енергоатому» вивести у «холодний зупин» енергоблок №5 Запорізької АЕС.
Про це повідомили у пресслужбі Державної інспекції ядерного регулювання України.
Розпорядження видано експлуатуючій організації «у зв’язку із неможливістю усунення виявлених порушень вимог ядерної та радіаційної безпеки, а саме вимог до систем аварійного охолодження ядерного палива та відведення тепла до кінцевого поглинача».
Зазначається, що при ухваленні розпорядження враховано такі фактори: