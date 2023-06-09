Держатомрегулювання видала розпорядження «Енергоатому» вивести у «холодний зупин» енергоблок №5 Запорізької АЕС.

Про це повідомили у пресслужбі Державної інспекції ядерного регулювання України.

Розпорядження видано експлуатуючій організації «‎у зв’язку із неможливістю усунення виявлених порушень вимог ядерної та радіаційної безпеки, а саме вимог до систем аварійного охолодження ядерного палива та відведення тепла до кінцевого поглинача»‎.

Зазначається, що при ухваленні розпорядження враховано такі фактори:

інформацію ПрАТ «Укргідроенерго» від 6 червня 2023 року про спрацювання Каховського водосховища за декілька діб внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС;

продовження періодичного обстрілу окупантами промислового майданчика ВП «Запорізька АЕС» та прилеглих територій, внаслідок яких зазнають пошкоджень повітряні лінії зв’язку ЗАЕС з енергосистемою України;

припинення з 17 травня 2023 року передачі даних Автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки (АСКРО) ЗАЕС, що виконує функцію раннього оповіщення;

деградацію системи аварійного реагування на майданчику ЗАЕС та за його межами в умовах тимчасової окупації РФ ЗАЕС.