У Снігурівці з неділі, 2 липня, мають відновити подачу води по всьому місту, окрім мікрорайону «6-та дільниця».

Відповідне рішення було прийнято під час комісії з питань ТЕБ та НС, пише голова МВА Іван Кухта.

Вода, яка з’явиться в кранах містян, є технічною, вона не придатна до вживання та приготування їжі. При цьому, підвіз води для забезпечення потреб мешканців міста продовжуватиметься і надалі до стабілізації ситуації з водопостачанням.

Наразі здійснюється промивка свердловин та проводиться постійний моніторинг води відповідними службами.

Воду з водопровідної мережі можна використовувати для:

прання речей;

санітарних потреб

Враховуючи результати аналізів, воду з міської водопровідної мережі ні в якому разі не можна використовувати для:

вживання (навіть після кип’ятіння);

приготування їжі;

миття посуду;

миття овочів і фруктів;

щоденних гігієнічних процедур (купання, вмивання та чистки зубів);

набору в басини та інші ємності.

Як повідомлялося, внаслідок підвищення рівня води в річці Інгулець в місті Снігурівка підтопило частину свердловин, що призвело до проблем з водопостачанням.

У громаді збираються пробурити невеликі свердловини, аби повернути місцевим жителям водопостачання. Наразі вже запросили фахівців, які проведуть розвідувальні роботи.

Місту передали ізраїльський водогенератор, який нещодавно в Миколаївську область привіз головний Рабин України Моше Реувен Асман.