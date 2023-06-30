У Снігурівці з неділі, 2 липня, мають відновити подачу води по всьому місту, окрім мікрорайону «6-та дільниця».
Відповідне рішення було прийнято під час комісії з питань ТЕБ та НС, пише голова МВА Іван Кухта.
Вода, яка з’явиться в кранах містян, є технічною, вона не придатна до вживання та приготування їжі. При цьому, підвіз води для забезпечення потреб мешканців міста продовжуватиметься і надалі до стабілізації ситуації з водопостачанням.
Наразі здійснюється промивка свердловин та проводиться постійний моніторинг води відповідними службами.
Воду з водопровідної мережі можна використовувати для:
Враховуючи результати аналізів, воду з міської водопровідної мережі ні в якому разі не можна використовувати для:
Як повідомлялося, внаслідок підвищення рівня води в річці Інгулець в місті Снігурівка підтопило частину свердловин, що призвело до проблем з водопостачанням.
У громаді збираються пробурити невеликі свердловини, аби повернути місцевим жителям водопостачання. Наразі вже запросили фахівців, які проведуть розвідувальні роботи.
Місту передали ізраїльський водогенератор, який нещодавно в Миколаївську область привіз головний Рабин України Моше Реувен Асман.
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У Снігурівці з неділі, 2 липня, мають відновити подачу води по всьому місту, окрім мікрорайону «6-та дільниця».
Відповідне рішення було прийнято під час комісії з питань ТЕБ та НС, пише голова МВА Іван Кухта.
Вода, яка з’явиться в кранах містян, є технічною, вона не придатна до вживання та приготування їжі. При цьому, підвіз води для забезпечення потреб мешканців міста продовжуватиметься і надалі до стабілізації ситуації з водопостачанням.
Наразі здійснюється промивка свердловин та проводиться постійний моніторинг води відповідними службами.
Воду з водопровідної мережі можна використовувати для:
Враховуючи результати аналізів, воду з міської водопровідної мережі ні в якому разі не можна використовувати для:
Як повідомлялося, внаслідок підвищення рівня води в річці Інгулець в місті Снігурівка підтопило частину свердловин, що призвело до проблем з водопостачанням.
У громаді збираються пробурити невеликі свердловини, аби повернути місцевим жителям водопостачання. Наразі вже запросили фахівців, які проведуть розвідувальні роботи.
Місту передали ізраїльський водогенератор, який нещодавно в Миколаївську область привіз головний Рабин України Моше Реувен Асман.