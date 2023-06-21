До Снігурівки передали ізраїльський водогенератор, який нещодавно в Миколаївську область привіз головний Рабин України Моше Реувен Асман.

Про це повідомили в Гуманітарному штабі при Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Як повідомлялося, наприкінці травня Моше Реувен Асман привіз у Миколаїв ізраїльську систему Watergen , яка добуває воду із повітря.

В основі водогенератора Watergen лежить принцип конденсації води з повітря, який використовується в кондиціонерах, зволожувачах та іншій побутовій техніці. Але технологія ізраїльтян унікальна тим, що дозволяє отримати питну воду високої якості навіть з дуже сухого і забрудненого повітря з мінімальними енерговитратами.

«Даний апарат не просто бере воду буквально з повітря (і може таким чином видобути до 900 літрів в день), але й, завдяки інноваційній системі очистки, робить цю воду питною, до того ж збагачуючи її мінералами. І все це з високою енергоефективністю», — зазначили у Гумштабі.

Нагадаємо, Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб забезпечив Снігурівщину таблетками для знезараження води.

Як повідомлялося, внаслідок підвищення рівня води в річці Інгулець в місті Снігурівка підтопило частину свердловин, що призвело до проблем з водопостачанням.

У громаді збираються пробурити невеликі свердловини, аби повернути місцевим жителям водопостачання. Наразі вже запросили фахівців, які проведуть розвідувальні роботи.