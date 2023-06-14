У Снігурівській громаді збираються пробурити невеликі свердловини, аби повернути місцевим жителям водопостачання. Наразі вже запросили фахівців, які проведуть розвідувальні роботи.

Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

— Знаю, що на сьогодні одним з найбільш нагальних питань в місті Снігурівка — є відновлення централізованого водопостачання. Розуміючи, наскільки подача води є важливою для побуту снігурівчан, паралельно займаємося вивченням питання буріння нових невеликих свердловин, — зазначив він.

Для цього до громади були запрошені представники декількох профільних організацій, які здійснюватимуть геологічно-розвідувальні роботи на території міста.

Також місцева влада паралельно працює з благодійними фондами та організаціями, які могли б допомогти локально вирішити питання буріння свердловин, і тим самим частково зняти навантаження із загальної системи водопостачання.

— Усі ці процеси є досить тривалими, але ми працюємо над тим, щоб якомога швидше люди були з водою, як в місті, так і в сільській населених пунктів громади, — додав очільник МВА.

Як повідомлялося, внаслідок підвищення рівня води в річці Інгулець в місті Снігурівка підтопило частину свердловин, що призвело до проблем з водопостачанням.

Станом на 9 червня у місті були затоплені п’ять з шести свердловин, які забезпечували територіальну громаду питною водою.

Нагадаємо, у річці Інгулець в Снігурівці та акваторії Бузького лиману в Миколаєві зафіксували підвищення вмісту деяких шкідливих речовин, що свідчить про збільшення частки стічних вод.