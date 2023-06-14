У Снігурівській громаді збираються пробурити невеликі свердловини, аби повернути місцевим жителям водопостачання. Наразі вже запросили фахівців, які проведуть розвідувальні роботи.
Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.
— Знаю, що на сьогодні одним з найбільш нагальних питань в місті Снігурівка — є відновлення централізованого водопостачання. Розуміючи, наскільки подача води є важливою для побуту снігурівчан, паралельно займаємося вивченням питання буріння нових невеликих свердловин, — зазначив він.
Для цього до громади були запрошені представники декількох профільних організацій, які здійснюватимуть геологічно-розвідувальні роботи на території міста.
Також місцева влада паралельно працює з благодійними фондами та організаціями, які могли б допомогти локально вирішити питання буріння свердловин, і тим самим частково зняти навантаження із загальної системи водопостачання.
— Усі ці процеси є досить тривалими, але ми працюємо над тим, щоб якомога швидше люди були з водою, як в місті, так і в сільській населених пунктів громади, — додав очільник МВА.
Як повідомлялося, внаслідок підвищення рівня води в річці Інгулець в місті Снігурівка підтопило частину свердловин, що призвело до проблем з водопостачанням.
Станом на 9 червня у місті були затоплені п’ять з шести свердловин, які забезпечували територіальну громаду питною водою.
Нагадаємо, у річці Інгулець в Снігурівці та акваторії Бузького лиману в Миколаєві зафіксували підвищення вмісту деяких шкідливих речовин, що свідчить про збільшення частки стічних вод.
У Снігурівській громаді збираються пробурити невеликі свердловини, аби повернути місцевим жителям водопостачання. Наразі вже запросили фахівців, які проведуть розвідувальні роботи.
Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.
— Знаю, що на сьогодні одним з найбільш нагальних питань в місті Снігурівка — є відновлення централізованого водопостачання. Розуміючи, наскільки подача води є важливою для побуту снігурівчан, паралельно займаємося вивченням питання буріння нових невеликих свердловин, — зазначив він.
Для цього до громади були запрошені представники декількох профільних організацій, які здійснюватимуть геологічно-розвідувальні роботи на території міста.
Також місцева влада паралельно працює з благодійними фондами та організаціями, які могли б допомогти локально вирішити питання буріння свердловин, і тим самим частково зняти навантаження із загальної системи водопостачання.
— Усі ці процеси є досить тривалими, але ми працюємо над тим, щоб якомога швидше люди були з водою, як в місті, так і в сільській населених пунктів громади, — додав очільник МВА.
Як повідомлялося, внаслідок підвищення рівня води в річці Інгулець в місті Снігурівка підтопило частину свердловин, що призвело до проблем з водопостачанням.
Станом на 9 червня у місті були затоплені п’ять з шести свердловин, які забезпечували територіальну громаду питною водою.
Нагадаємо, у річці Інгулець в Снігурівці та акваторії Бузького лиману в Миколаєві зафіксували підвищення вмісту деяких шкідливих речовин, що свідчить про збільшення частки стічних вод.