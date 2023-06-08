У річці Інгулець в Снігурівці та акваторії Бузького лиману в Миколаєві зафіксували підвищення вмісту деяких шкідливих речовин, що свідчить про збільшення частки стічних вод.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

У середу, 7 червня, екологи обстежили територію Горохівської територіальної громади в місцях неконтрольованих розливів води та відібрали проби у річці Інгулець біля села Новософіївка та у місті Снігурівка.

За результатами лабораторних досліджень встановлено перевищення гранично допустимих концентрацій вмісту азоту амонійного, нітритів, нафтопродуктів, заліза, завислих речовин (домішки, що затримуються фільтрі під час проб), що свідчить про потрапляння стічних вод до річок.

Також в акваторії Бузького лиману 8 червня в 04:30 відібрали проби води біля причалу у мікрорайоні Намив у Миколаєві.

Перевищення гранично-допустимих концентрацій не встановлено, але у порівнянні з результатами проб, відібраних 7 червня, підвищено вміст азоту амонійного, що свідчить про збільшення частки стічних вод.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що в річках Південний Буг та Інгулець значних відхилень та перевищень гранично допустимої концентрації речовин не спостерігається.

Нагадаємо, у Снігурівській та Горохівській громадах Миколаївщини почався мор риби внаслідок екологічної катастрофи, спричиненої підривом росіянами Каховської ГЕС.

Також повідомлялося, що заступник голови Національного екологічного центру (НЕЦ) України Олег Деркач оцінив наслідки підриву Каховської гідроелектростанції для Миколаївської області як «катастрофічні».