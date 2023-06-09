Через значний підйом рівня води у річці Інгулець у Снігурівці затоплено п’ять з шести свердловин, які забезпечували територіальну громаду питною водою.

Про це сьогодні, 9 червня, під час брифінгу у Миколаєві розказав начальник Снігурівської міської територіальної громади Іван Кухта, - повідомляють «НикВести».

— У Снігурівці всі свердловини розміщені по руслу річки Інгулець, у низині. 5 з 6 зараз повністю затоплені. Вони відключені, ми їх самі відімкнули, витягли все обладнання, щоб уберегти його. По старостинських округах частина знеструмлені. Так само, свердловин ми вивели з обслуговування. Частина, ті, що трошки вище, працюють. Наразі надаємо воду у тих населених пунктах, де це можливо. У Снігурівці відімкнено 5 з 6 свердловин. Позавчора ми ще подавали воду, вчора ми зупинили частину цих свердловин і відкрили 6 пунктів видачі питної води, - розказав Іван Кухта.

Він повідомив, що Снігурівці з водою допомагає підприємство «Agrofusion», один з заводів якого знаходиться у місті.

— Воду нам зараз надає компанія «Agrofusion», у них дуже потужні свердловини, які знаходяться нагорі, вони у жодному разі не зазнають підтоплення. Вони нам надають воду зі свердловин, ми нею забезпечуємо населення у тій потребі, яка є. У деяких локаціях у тих 5-кубових місткостях, які там розміщені, вода ще залишалась, не повністю вибрали. Вважаю, що з цим зараз питання більш-менш вирішене, - сказав Іван Кухта.

Окрім того, як повідомив Іван Кухта у своєму Телеграм-каналі, водою Снігурівці допомагають і гуманітарні організації. За словами очільника ВА, організація «Solidarites International» надала безкоштовно очищену хлоровану питну воду з артезіанської свердловини нашим мешканцям в мікрорайоні «Сім вітрів».

Фото: Іван Кухта Фото: Іван Кухта Фото: Іван Кухта

Відповідаючи на питання кореспондента «НикВести», чиновник також прокоментував ситуацію зі знеструмленням населених пунктів. За словами Івана Кухти, електрики локально відмикають вулиці, де це можливо, щоб не знеструмлювати усю Снігурівку та населені пункти територіальної громади.

— Ми локально відмикаємо ті вулиці або населені пункти, де уже підтоплює підстанцію, щоб не вимикати увесь «кущ», до якого входять кілька населених пунктів. Вимикаємо локально тільки вулиці. Якщо є така можливість. Якщо немає такої можливості - тоді повністю населений пункт. 10 населених пунктів у нас зараз знеструмлені частково. Декілька тисяч споживачів (наразі без електрики, - прим.), - розказав Іван Кухта.

Нагадаємо, начальник Снігурівської міської ВА Іван Кухта припускає, що чотири мостові переходи, які зараз знаходяться під водою через техногенну повінь, можуть бути зруйновані.

Як відомо, на території Снігурівської міської територіальної громади продовжують фіксувати погіршення ситуації з підтопленням. Наразі рівень води в річці Інгулець підвищено на 6 метрів та збільшується приблизно на 1 сантиметр щогодини.

Нагадаємо, у річці Інгулець в Снігурівці та акваторії Бузького лиману в Миколаєві зафіксували підвищення вмісту деяких шкідливих речовин, що свідчить про збільшення частки стічних вод.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині залишаються підтопленими 30 населених пунктів.

У Снігурівській громаді відкрили ще один маршрут евакуації.