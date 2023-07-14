Вознесенська багатопрофільна лікарня оголосила тендер на капітальний ремонт протирадіаційного укриття у поліклініці.

Про це, як пишуть «НикВести», свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Витратити на роботи планують 13 мільйонів 743 тисячі 925 гривень. Аукціон пройде 24 липня. Переможець повинен буде закінчити ремонт до 25 грудня поточного року.

У техзавданні мова йде, зокрема, про зведення та укріплення стін, влаштування нових підлог, облаштування системи опалення, водопроводу, вентиляції, освітлення, монтаж протипожежної та газової сигналізацій.

Нагадаємо, на Миколаївщині проведено повторну масштабну перевірку бомбосховищ та укриттів, за результатами якої виявлено «ще більше проблем».

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що влада в регіонах має всі ресурси, аби привести до ладу укриття.

Як повідомлялося, Миколаївщина опинилася у списку областей з найгіршим станом укриттів. Після перевірки стану сховищ по свій Україні РНБО визнало незадовільну роботу із забезпечення готовності укриттів для їх використання у Запорізькій, Сумській областях, Житомирському районі Житомирської області, Білоцерківському районі Київської області, Конотопському районі Сумської області, а також Києві, Запоріжжі, Херсоні, Чернігові, Харкові, Миколаєві, Одесі, Сумах, Дніпрі, Конотопі, Білій Церкві.

У результаті мер Миколаєва Олександр Сєнкевич звільнив начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасименю. А перший заступник мера Віталій Луков отримав догану.

Радник міського голови Миколаєва Михайло Талпа вважає таке рішення несправедливим. Михайло Талпа зазначив, що Олександр Герасименя є професіоналом, який сумлінно виконував свої обов’язки. Зокрема, саме він одним з перших прибував на всі місця прильотів у Миколаєві, організовував допомогу разом з рятувальниками, цілодобово сповіщав штаб про ситуацію.

Також повідомлялося, що, згідно з опитуванням, майже половина жителів Миколаєва, 47%, оцінює стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.