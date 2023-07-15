Вперше за два роки на деокупованих полях Миколаївщини компанія «ПАЕК» збирає врожай. Наразі з полів прибирають гірчицю.

Про це повідомив власник групи компаній «ПАЕК», аграрій Юрій Кормишкін.

— Вперше за два роки в деокупованій Снігурівці ми почали збирати врожай гірчиці, яку посіяли на початку березня. Дякую усім працівникам, які мужньо проводили розмінування, обробіток землі, засіювали поля, а зараз вийшли на збір урожаю., — зазначив Юрій Кормишкін.

В компанії «ПАЕК» значна частина земельного фонду знаходилась в окупації. Звільнення територій відбулось тільки в листопаді 2022 року. Як зазначив Юрій Кормишкін, потягом цього часу жодних робіт на полях не проводилось.

— В нашій компанії землі були окуповані в Снігурівці, ми принципово не збирали врожай 2022, не проводили посівну компанію озимих культур, тому що Снігурівку звільнили наші мужні воїни в листопаді 2022, а зараз багато хто збирає озимий ячмінь та пшеницю, який був засіяний в окупації при «неспівпраці» с окупаційною владою! Цікавий факт ..., — прокоментував ситуацію Юрій Кормишкін.

Раніше повідомлялося, що «ПАЕК» після збирання ячменю вже розпочав жнива озимого ріпаку.