Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь пропонує повернутися до обговорення питання створення військового ліцею у Миколаєві.

У програмі на ТРК «Март» він зазначив, що наразі потрібно вирішувати питання забезпечення кадрами військові частини Миколаївської області. На його думку, в цьому питанні допоможе створення ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.

— Потрібен військовий ліцей на півдні, з нашими флотськими військовими традиціями, ми маємо велику концентрацію військових частин і вони потребують цих кадрів. І однією кафедрою військової підготовки ми не зможемо забезпечити таку підготовку. Я сподіваюсь, що до цього питання повернуться і хочу вірити, що є здоровий прагматизм та розуміння небезпеки. Перше вересня – це може бути старт нової епохи військової освіти на півдні України, — говоритить Тарас Кремінь.

Зазначимо, що на території Миколаївської області базуються легендарні 79-та окрема десантно-штурмова бригада, 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого та 36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Бійці цих чатин зараз захищають території України від росіян.

Нагадаємо, що у 2020 році у Миколаєві вже обговорювали плани створити ліцей із посиленою військовою підготовкою.

Сама ідея створити у місті військовий ліцей виникла ще у 2016 році.