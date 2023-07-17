НАБУ і САП завершили розслідування справи про розкрадання 12,3 мільйонів гривень на Південноукраїнській АЕС при закупівлі систем кондиціювання.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Слідство встановило, що начальник управління виробничо-технічної комплектації Південноукраїнській АЕС упродовж 2011-2012 років сприяв перемозі двох комерційних структур у торгах із закупівлі систем промислового кондиціонування, які проводила атомна електростанція. Обладнання поставили за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам держави завдано збитків в розмірі понад 12,3 мільйонів гривень. Детективи повідомили посадовцю про підозру ще у липні 2021 року. Його обвинувачують за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Службовцю загрожує до 12 років ув’язнення.
Також НАБУ встановили причетність до вчинення злочину фінансового директора одного з підприємств та керівника двох юридичних осіб, який сприяв завищенню вартості поставленого на АЕС обладнання.
Дії підозрюваних кваліфікували за частиною 5 статті 27 (Пособництво при вчиненні кримінального правопорушення іншими співучасниками) та частиною 5 статті 191Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років ув’язнення.
Відомство зазначає, що це вже другий виявлений факт корупції на АЕС. Перший стосувався завдання службовцями держпідприємства збитків у майже 28 мільйонів гривень під час закупівлі електрощитового обладнання. Справа за обвинуваченням 17 осіб розглядається у ВАКС.
Загальна сума збитків підприємству за двома епізодами становить понад 40 мільйонів гривень.
Нагадаємо, що в серпні 2022 року правоохоронці встановили двох нових учасників схеми розкрадання на станції.
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НАБУ і САП завершили розслідування справи про розкрадання 12,3 мільйонів гривень на Південноукраїнській АЕС при закупівлі систем кондиціювання.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Слідство встановило, що начальник управління виробничо-технічної комплектації Південноукраїнській АЕС упродовж 2011-2012 років сприяв перемозі двох комерційних структур у торгах із закупівлі систем промислового кондиціонування, які проводила атомна електростанція. Обладнання поставили за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам держави завдано збитків в розмірі понад 12,3 мільйонів гривень. Детективи повідомили посадовцю про підозру ще у липні 2021 року. Його обвинувачують за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Службовцю загрожує до 12 років ув’язнення.
Також НАБУ встановили причетність до вчинення злочину фінансового директора одного з підприємств та керівника двох юридичних осіб, який сприяв завищенню вартості поставленого на АЕС обладнання.
Дії підозрюваних кваліфікували за частиною 5 статті 27 (Пособництво при вчиненні кримінального правопорушення іншими співучасниками) та частиною 5 статті 191Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років ув’язнення.
Відомство зазначає, що це вже другий виявлений факт корупції на АЕС. Перший стосувався завдання службовцями держпідприємства збитків у майже 28 мільйонів гривень під час закупівлі електрощитового обладнання. Справа за обвинуваченням 17 осіб розглядається у ВАКС.
Загальна сума збитків підприємству за двома епізодами становить понад 40 мільйонів гривень.
Нагадаємо, що в серпні 2022 року правоохоронці встановили двох нових учасників схеми розкрадання на станції.