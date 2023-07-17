НАБУ і САП завершили розслідування справи про розкрадання 12,3 мільйонів гривень на Південноукраїнській АЕС при закупівлі систем кондиціювання.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Слідство встановило, що начальник управління виробничо-технічної комплектації Південноукраїнській АЕС упродовж 2011-2012 років сприяв перемозі двох комерційних структур у торгах із закупівлі систем промислового кондиціонування, які проводила атомна електростанція. Обладнання поставили за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам держави завдано збитків в розмірі понад 12,3 мільйонів гривень. Детективи повідомили посадовцю про підозру ще у липні 2021 року. Його обвинувачують за Кримінального кодексу України. Службовцю загрожує до 12 років ув’язнення.

Також НАБУ встановили причетність до вчинення злочину фінансового директора одного з підприємств та керівника двох юридичних осіб, який сприяв завищенню вартості поставленого на АЕС обладнання.

Дії підозрюваних кваліфікували за (Пособництво при вчиненні кримінального правопорушення іншими співучасниками) та частиноюКримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років ув’язнення.

Відомство зазначає, що це вже другий виявлений факт корупції на АЕС. Перший стосувався завдання службовцями держпідприємства збитків у майже 28 мільйонів гривень під час закупівлі електрощитового обладнання. Справа за обвинуваченням 17 осіб розглядається у ВАКС.

Загальна сума збитків підприємству за двома епізодами становить понад 40 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що в серпні 2022 року правоохоронці встановили двох нових учасників схеми розкрадання на станції.