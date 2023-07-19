Після виходу із Зернової ініціативи Росія атакувала зернові термінали та портову інфраструктуру в портах «Одеса» та «Чорноморськ». Президент Володимир Зеленський заявив, що це удар не лише по Україні, а й по всіх у світі, хто прагне нормального й безпечного життя.

Вночі, 19 липня, Росія здійснила цілеспрямовану повітряну атаку на зернові термінали в портах. У Міністерстві відновлення України зазначили, що пошкоджень зазнала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

Також напередодні вночі була атакована портова інфраструктура, яка задіяна в роботі зернового коридору. В результаті пошкоджено резервуари та причали Одеського порту.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські терористи під час сьогоднішньої нічної атаки абсолютно свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди.

— На ранковій селекторній нараді заслухав інформацію про нічні російські удари по Одещині, Житомирщині, іншим нашим регіонам. Російські терористи абсолютно свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди, і кожна російська ракета —це удар не лише по Україні, а й по всіх у світі, хто прагне нормального й безпечного життя, — йдеться в повідомленні пресслужби президента.

Зазначається, що віцепрем’єр Кубраков і міністр Клименко поінформували про наслідки ударів. Також були доповіді Головкома Валерія Залужного та командувача ВПС Олещука.

Президент дав доручення військовим посилити захист людей і портової інфраструктури, а МЗС — активізувати контакти з партнерами для збільшення тиску на державу-терориста та продовження нормального експорту українського зерна.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 19 липня в Одесі лунали вибухи, ворог масовано атакував місто.

Також повідомлялося, що Україна розглядає можливість транспортування продовольства у рамках «зернової ініціативи» через територіальні води Румунії та Болгарії.

Росія офіційно відмовилася продовжити дію «зернової угоди», термін якої закінчився 17 липня. Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. Він заявив, що Росія негайно повернеться до угоди, якщо її вимоги будуть виконані.

Раніше повідомлялося, що Росія повністю зупинила реєстрацію нового флоту з 26 червня, що свідчить про наміри зірвати поставки продовольства на світові ринки.

Станом на 30 червня Туреччина не змогла евакуювати шість своїх суден, які заблоковані в портах Миколаївського регіону.

Також повідомлялося, що майже 100% миколаївських портів готові приєднатися до «зернової угоди». Портовики Миколаївщини готові долучитися до експорту українського зерна.