Про це повідомляє Посольство Італії в Україні.
Очільниця уряду зазначила, що Італія має «унікальний у світі досвід у реставраційній галузі». Держава може долучитися до відбудови й «інших скарбів культурної спадщини України».
— Вони (росіяни — прим.) нищать нашу європейську цивілізацію, її священні символи. Вільний народ не дозволить себе залякати, варварство не переможе, — наголосила Мелоні.
Прем’єр-міністерка також наголосила на тому, що росіяни руйнують українські зерносховища, «позбавляючи їжі мільйони людей, що її потребують».
Наразі відомо, що російська атака на Одесу пошкодила щонайменше 25 пам’яток архітектури.
Нагадаємо, у ніч проти 23 липня російсько-окупаційні війська завдали удару по Одесі. Внаслідок цього є загиблий і постраждалі. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та релігійну споруду.
Одеська єпархія УПЦ так званого Московського патріархату після ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору засудила дії РФ та звинуватила в тероризмі.
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Путін давно програв, бо недооцінив українську ідентичністьТарас Кремінь
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Список компаній, які залишилися на російському ринку, ще й досі досить великийМаксим Гардус
Про це повідомляє Посольство Італії в Україні.
Очільниця уряду зазначила, що Італія має «унікальний у світі досвід у реставраційній галузі». Держава може долучитися до відбудови й «інших скарбів культурної спадщини України».
— Вони (росіяни — прим.) нищать нашу європейську цивілізацію, її священні символи. Вільний народ не дозволить себе залякати, варварство не переможе, — наголосила Мелоні.
Прем’єр-міністерка також наголосила на тому, що росіяни руйнують українські зерносховища, «позбавляючи їжі мільйони людей, що її потребують».
Наразі відомо, що російська атака на Одесу пошкодила щонайменше 25 пам’яток архітектури.
Нагадаємо, у ніч проти 23 липня російсько-окупаційні війська завдали удару по Одесі. Внаслідок цього є загиблий і постраждалі. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та релігійну споруду.
Одеська єпархія УПЦ так званого Московського патріархату після ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору засудила дії РФ та звинуватила в тероризмі.