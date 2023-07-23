Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що її країна готова долучитися до відбудови одеського Спасо-Преображенського катедрального собору — найбільшого православного храму міста, який росіяни зруйнували під час обстрілу Одеси в ніч проти 23 липня.

Про це повідомляє Посольство Італії в Україні.

Очільниця уряду зазначила, що Італія має «унікальний у світі досвід у реставраційній галузі». Держава може долучитися до відбудови й «інших скарбів культурної спадщини України».

— Вони (росіяни — прим.) нищать нашу європейську цивілізацію, її священні символи. Вільний народ не дозволить себе залякати, варварство не переможе, — наголосила Мелоні.

Прем’єр-міністерка також наголосила на тому, що росіяни руйнують українські зерносховища, «позбавляючи їжі мільйони людей, що її потребують».

Наразі відомо, що російська атака на Одесу пошкодила щонайменше 25 пам’яток архітектури.

Нагадаємо, у ніч проти 23 липня російсько-окупаційні війська завдали удару по Одесі. Внаслідок цього є загиблий і постраждалі. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та релігійну споруду.

Одеська єпархія УПЦ так званого Московського патріархату після ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору засудила дії РФ та звинуватила в тероризмі.