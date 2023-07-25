Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розпочав заходи державного контролю за застосуванням державної мови у АТ «Укрзалізниця».

Про це він написав у Facebook.

— З відкритих джерел нам стало відомо про випадок застосування недержавної мови на пасажирських залізничних квитках без жодного перекладу інформації на українську. Це серйозне порушення мовного закону з боку «Укрзалізниці», – йдеться у повідомленні.

Кремінь зазначив, що вже було підписано наказ про державний контроль за використанням УЗ державної мови.

Омбудсмен нагадав, що відповідно до статті 30 закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», підприємства, установи та організації всіх форм власності здійснюють обслуговування та надають інформацію про товари (послуги) державною мовою. Інформація державною мовою може дублюватися іншими мовами.

Крім цього, відповідно до статті 36 закону, послуги у сфері транспорту в Україні повинні надаватися державною мовою, а також у всіх видах транспорту, вокзалах, аеропортах та портах інформація має бути державною мовою. У разі потреби вона може дублюватися англійською, мова у сфері обслуговування пасажирів також є державною.

Раніше, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь висловив незадоволення тим, як в Миколаєві виконуються норми мовного законодавства, зокрема щодо розміщення вивісок на приватних закладах у місті російською мовою.