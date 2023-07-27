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Впродовж вчорашнього дня 26 липня та зранку 27 липня російсько-окупаційні війська тричі обстріляли територію Миколаївської області.

Про це йдеться в зведенні Миколаївської ОВА.

Вчора о 13:28 та сьогодні о 04:34 ворог здійснив мінометний обстріл та артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також вчора, 26 липня, о 17:50 зафіксовано артилерійський обстріл населеного пункту Куцурубської громади. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Постраждалих немає.

У Миколаєві, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, українські захисники протягом дня 26 липня збили 36 повітряних цілей.