Відділ Баштанського військкомату надав роз'яснення щодо неправдивої інформації стосовно ситуації з водопостачанням в місті Новий Буг.

Про це повідомив Перший відділ Баштанського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки

Вони зазначили, що директору КП «Водопровідні мережі» Новобузької міської ради було надано розпорядження з повістками на працівників, про виклик їх до військкомату для проходження військової лікарської комісії та уточнення військово-облікових даних.

Про результати виконання розпорядження директор водоканалу має проінформувати до 11 серпня.

«Новобузька міська рада разом з КП «Водопровідні мережі» надає дезінформацію, маніпулюючи тим, що дані військовозобовʼязані вже мобілізовані до лав ЗСУ, тому водопостачання в місті відсутнє», — проінформували у військкоматі.

Також вони повідомили, що наразі ніхто з працівників до першого відділу не з’являвся, а про результати проведеної роботи директор не інформував.

Сьогодні, 10 серпня, Новобузька міська територіальна громада на своїй сторінці у фейсбуці заявила про те, що місто залишилось без централізованого водопостачання через те, що комунальники, які мають ремонтувати мережі, були мобілізовані до ЗСУ.