Окупанти посилили охорону мосту через Керченську протоку. Також у зв’язку з пошкодженнями рух через міст уповільнено.

Про це в ефірі телемарафону повідомив спікер Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук.

— Вони настільки зараз переживають за подальшу долю цієї незаконної прибудови, що фактично вигнали в море все, що вони мають, що у них є в прикордонних військах ФСБ Росії. Там до цього зазвичай чергувала одна-три одиниці прикордонників. Зараз їх не менше 10 буває. Сьогодні було шість-сім одиниць. Це в сенсі сім кораблів, шість катерів. Сумарно 13−15 одиниць, — сказав Дмитро Плетенчук.

За його словами, автомобільна частина мосту зараз працює в реверсному режимі через пошкодження, що сталися на ньому. Залізнична частина мосту працює в більш-менш штатному режимі.

Нагадаємо, вночі, 17 липня, на Кримському мосту стався вибух, у зв'язку з чим рух на мосту був зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту після вибухів «впав» проліт.

За даними українських ЗМІ, нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та ВМС.

18 липня віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін на нараді із російським лідером Володимиром Путіним заявив, що один проліт автодорожньої частини Кримського мосту зруйновано повністю і він не підлягає відновленню.

Також У суботу, 12 серпня в районі Керчі в окупованому Криму пролунали вибухи. Над переправою здійнявся дим.