Окупанти посилили охорону мосту через Керченську протоку. Також у зв’язку з пошкодженнями рух через міст уповільнено.
Про це в ефірі телемарафону повідомив спікер Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук.
— Вони настільки зараз переживають за подальшу долю цієї незаконної прибудови, що фактично вигнали в море все, що вони мають, що у них є в прикордонних військах ФСБ Росії. Там до цього зазвичай чергувала одна-три одиниці прикордонників. Зараз їх не менше 10 буває. Сьогодні було шість-сім одиниць. Це в сенсі сім кораблів, шість катерів. Сумарно 13−15 одиниць, — сказав Дмитро Плетенчук.
За його словами, автомобільна частина мосту зараз працює в реверсному режимі через пошкодження, що сталися на ньому. Залізнична частина мосту працює в більш-менш штатному режимі.
Нагадаємо, вночі, 17 липня, на Кримському мосту стався вибух, у зв'язку з чим рух на мосту був зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту після вибухів «впав» проліт.
За даними українських ЗМІ, нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та ВМС.
Також У суботу, 12 серпня в районі Керчі в окупованому Криму пролунали вибухи. Над переправою здійнявся дим.
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Окупанти посилили охорону мосту через Керченську протоку. Також у зв’язку з пошкодженнями рух через міст уповільнено.
Про це в ефірі телемарафону повідомив спікер Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук.
— Вони настільки зараз переживають за подальшу долю цієї незаконної прибудови, що фактично вигнали в море все, що вони мають, що у них є в прикордонних військах ФСБ Росії. Там до цього зазвичай чергувала одна-три одиниці прикордонників. Зараз їх не менше 10 буває. Сьогодні було шість-сім одиниць. Це в сенсі сім кораблів, шість катерів. Сумарно 13−15 одиниць, — сказав Дмитро Плетенчук.
За його словами, автомобільна частина мосту зараз працює в реверсному режимі через пошкодження, що сталися на ньому. Залізнична частина мосту працює в більш-менш штатному режимі.
Нагадаємо, вночі, 17 липня, на Кримському мосту стався вибух, у зв'язку з чим рух на мосту був зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту після вибухів «впав» проліт.
За даними українських ЗМІ, нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та ВМС.
Також У суботу, 12 серпня в районі Керчі в окупованому Криму пролунали вибухи. Над переправою здійнявся дим.