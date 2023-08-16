У Миколаївському обласному центрі онкології з’явилося нове обладнання – близькофокусний рентген апарат. Це обладнання може видаляти доброякісні та злоякісні пухлини без хірургічного втручання. Тобто людині не потрібно буде лежати в стаціонарі та проходити післяопераційну реабілітацію.

Про це повідомляє пресслужба нардепа Олександра Гайду.

— Це обладнання нове та сучасне, в нашому медзакладі був застарілий та малоефективний апарат. Також такого устаткування немає в найближчих регіонах, тож Миколаїв зможе приймати і пацієнтів з інших регіонів. Зараз наші фахівці проходять відповідне навчання, аби вже з початку вересня запустити роботу цього кабінету, — зауважив в.о директора онкоцентру Дмитро Лагочев.

Цей апарат закупили до медзакладу за сприянням народного депутата Олександра Гайду. Кошти на обладнання були виділені ще до повномасштабного вторгнення. Також у медзакладі виконали необхідний ремонт приміщення, аби пацієнти могли проходити терапію у належних та комфортних умовах.

— Миколаївські заклади охорони здоров’я заслуговують на найкращі умови та устаткування. Сподіваюся, що завдяки цьому апарату пацієнти не тільки з Миколаєва, а й з інших регіонів, зможуть отримати ефективну та необхідну терапію, — підкреслив Олександр Гайду.

До речі, терапія пацієнтам зі злоякісними пухлинами надаватиметься безплатно, інші захворювання лікуватимуть за кошти. Однак у центрі підкреслюють, що сума послуги буде доступною, аби пацієнти могли отримати необхідну терапію.

Нагадаємо, народний депутат Олександр Гайду допомагає лікарням Миколаєва та області медичним обладнанням, ліками, спеціалізованими ліжками та продуктами харчування. Також гумштаб Олександра Гайду передав апарати ШВЛ, цифрову радіографічну систему, інфузомати, 3 реанімаційні автомобілі, хірургічні лампи, інгалятори Ulaizer Pro, реанімаційне обладнання.