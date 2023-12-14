Депутат Миколаївської обласної ради Юрій Кормишкін запропонував депутатському корпусу проголосувати за визнання Росії країною-агресором.

Про це йшла мова у четвер, 14 грудня, під час засідання сесії Миколаївської обласної ради, пишуть «НикВести».

Під час засідання депутат висловив своє здивування тим, що попри повномасштабне вторгнення Російської Федерації і триваючу понад два роки війну, питання про визнання Росії країною-агресором так і не було проголосоване діючим скликаннями.

— Мені надіслав в.о. голови Миколаївської облради Антон Табунщик рішення сесії минулого скликання щодо голосування питання про визнання Росії країною агресором. Але для мене було трохи здивуванням те, що діючі депутати після повномасштабного вторгнення Російської Федерації і того, що вони наробили в нашій країні, не голосували за визнання Росією країною-агресором, – сказав Юрій Кормишкін.

Юрій Кормишкін заявив, що рішення є необхідним для визначення позиції депутатів і наголосив на важливості висловлення чіткого ставлення до дій РФ в контексті нинішніх дій на території України.

— Давайте поставимо питання і проголосуємо, щоб у кожного була своя позиція і всі бачили, що ми проти РФ. Війна триває вже майже два роки, і дивно, чому до цього часу не було прийнято це рішення, – резюмував Юрій Кормишкін.

В.о. голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик запропонував проголосувати за це рішення наприкінці завершення сесії.

Нагадаємо, що у 2015 році Миколаївська обласна рада більшістю голосів підтримала Постанову Верховної Ради України №129-VIII від 27 січня 2015 року та визнала Росію країною-агресором.

Також, 12 березня, 2015 року за відповідне рішення проголосували депутати Миколаївської міської ради.