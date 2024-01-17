голова Верховної Ради Руслан Стефанчук

Жодні вибори в Україні не проводитимуться, доки діятиме правовий режим воєнного стану.

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв’ю Укрінформу.

Він підкреслив, що ухвалення будь-яких рішень щодо демократичного оновлення влади завжди має корелюватися із чинним законодавством відповідно до ситуації в державі.

«Оскільки ні Конституція України, ні українське законодавство, що затверджувалося в мирний час, не передбачає особливостей проведення виборів в умовах війни, нам була вкрай необхідна консультація з партнерами, які мають такий досвід. Я звертався із цим питанням до колег-спікерів з інших парламентів. Було чимало обговорень і на парламентському, і на урядовому рівнях, але наразі ухвалено рішення, що в період воєнного стану вибори в Україні не проводитимуться», — зазначив спікер українського парламенту.

Руслан Стефанчук наголосив, що рішення про непроведення виборів під час війни було консенсусно ухвалене з представниками всіх гілок влади.

«Також ми бачимо, що суспільство вважає недоцільним проведення виборів під час війни», — додав голова Верховної Ради.

Водночас він зауважив, що вже зараз необхідно спільно з партнерами напрацювати певні варіативності, які могли б стати основою майбутнього післявоєнного виборчого законодавств.

Нагадаємо, що у травні 2023 року очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, коментуючи майбутні вибори, заявив, що дуже чекає на їх проведення, адже це має статись одразу після перемоги України у війні проти російських окупантів.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич під час своєї пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що не підтримує ідею проведення президентських, парламентських та місцевих виборів в країні під час війни.

Крім того, в парламенті заявляли про те, що після закінчення війни буде потрібно «невеликий перехідний період» щодо виборів: 4-5 місяців. Водночас спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, Конституція України не забороняє проведення виборів під час воєнного стану.

У серпні 2023 року сенатор сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем звернувся до президента України. Він сказав, що наступного року в Україні мають відбутися вибори. Володимир Зеленський також заявив, що балотуватиметься у президенти, якщо вибори відбудуться під час війни.

Відомо, що 63,8% опитаних українців негативно ставляться до ідеї проведення загальнонаціональних виборів в країні до завершення війни, та тільки 15,1% громадян — позитивно, 21% — не визначилися.

Крім того, народний депутат України, що представляє у парламенті інтереси жителів Миколаївщини, Олександр Пасічний заявив, що не вірить в проведення президентських або парламентських виборів в країні в умовах воєнного стану.

Також повідомлялося, генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко заявив, що хоче, щоб головнокомандувач української армії Валерій Залужний на майбутніх виборах балотувався на посаду президента України. На питання, чи займе він у разі президентства Валерія Залужного посаду головнокомандувача ЗСУ, Дмитро Марченко відповів, що краще піде до нього у команду. Пізніше Дмитро Марченко пояснив свою заяву. За його словами, мова йшла про можливі ідеї майбутнього мирного життя країни.

До цього Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич повідомляв, що збирається балотуватися на ще один термін.