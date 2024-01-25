Парламент Угорщини/Фото: МТІ

Парламент Угорщини не збиратиметься на позачергове засідання для того, щоб розглянути питання ратифікації заявки Швеції на вступ до НАТО.

Про це заявив спікер угорського парламенту Ласло Кьовер, повідомляє «Європейська правда».

Відповідаючи на питання про позачергове засідання, він сказав: «Я не сумніваюся, що одна з опозиційних партій — які не завжди служать угорським інтересам — спробує скликати його, вірогідно, це буде безуспішно».

За словами спікера, він не відчуває нагальності щодо розгляду питання шведської заявки, і не думає, що «існує якась виняткова ситуація».

Нагадаємо, парламент Туреччини на засіданні 23 січня схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО. Туреччина, що є членом альянсу, понад півтора року не ратифікувала заявку.

Наразі єдиним членом альянсу, який не схвалив заявку Швеції, є Угорщина. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запросив прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерсона відвідати його країну та провести переговори щодо вступу до НАТО.

Після Віктор Орбан закликав парламент країни «за першої ж можливості» підтримати членство Швеції в Північноатлантичному альянсі.