Протести в Словаччині. Фото: Aktuality

У Словаччині увечері 25 січня тисячі людей вийшли на акцію протесту проти уряду на чолі з прем’єр-міністром Робертом Фіцо.

Про це пише «Європейська правда» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Люди вийшли на протести попри не дуже сприятливу погоду, зокрема, сильний поривчастий вітер.

У словацькій столиці Братиславі зібралося близько 27 тисяч людей. Видання називає таку кількість протестувальників рекордною — минулого тижня, за оцінками поліції, на акції протесту вийшло близько 26 тисяч осіб.

Протести пройшли у 24 словацьких містах, а також за кордоном — у Парижі, Кракові, Брно та Празі.

Протести в Словаччині. Фото: Aktuality

Учасники акції висловлювали своє невдоволення самим Робертом Фіцо, віцеспікером парламенту Андреєм Данко, який втік з місця ДТП, а також міністеркою культури Мартіною Шимковічовою.

Також протестувальники невдоволені суперечливою реформою щодо спецпрокуратури.

Однією з тем протестів був кандидат в президенти Петер Пеллегріні, який, на думку опозиції, «не знає, як керувати парламентом самостійно».

Головними організаторами залишаються опозиційні партії, але долучаються також громадські організації.

Роберт Фіцо, Мартіна Шимковічова та війна в Україні

Нагадаємо, що на парламентських виборах у Словаччині партія, очолювана прокремлівським діячем Робертом Фіцо, посіла перше місце, набравши більше голосів, ніж очікувалося. Тоді з'явилося застереження, що це може кинути виклик єдності НАТО та ЄС щодо України.

Пізніше новий прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не підтримує надання військової допомоги Україні. Він також сказав, що не голосуватиме за жодні санкції проти РФ, адже, за його словами, невідомі наслідки санкцій для окремих країн-членів ЄС.

Днями Роберт Фіцо заявив, що виступає проти вступу України в Північноатлантичний альянс (НАТО), про що скаже українському прем’єру Денису Шмигалю під час зустрічі 24 січня в Ужгороді. Після цієї зустрічі Роберт Фіцо пообіцяв, що Словаччина не блокуватиме виділення Євросоюзом 50 мільярдів євро для України.

Також нагадаємо, що нещодавно міністерка культури Словаччини Мартіна Шимковічова дозволила раніше заборонену співпрацю з РФ та Білоруссю у сфері культури.

ЗМІ раніше звертали увагу, що Мартіна Шимковічова зробила 28 помилок у кандидатській заяві на 36 рядків.

А донедавна в Мінкульті Словаччини працював посадовець, який пропонував проголосити Ісуса Христа королем Словаччини.