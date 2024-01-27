Адміністрація Джо Байдена складає нову стратегію щодо війни в Україні на 2024 рік, яка зменшить акцент на звільненні захоплених територій та зосередиться натомість на відбитті нових наступів РФ.

Про це пише Washington Post з посиланням на джерела, які зажадали залишитися анонімними.

Як зазначає видання, такий новий план є різкою зміною в порівнянні з минулим роком, коли США та союзники направляли Україні сучасне озброєння з метою швидко відкинути російські сили з окупованих територій. Ця спроба зазнала невдачі, головним чином через сильно укріплені російські мінні поля та передові траншеї, пише WP.

«Цілком ясно, що їм буде важко спробувати здійснити такий же серйозний поштовх на всіх фронтах, який вони намагалися зробити минулого року», — вважає високопоставлений чиновник адміністрації Байдена.

Ідея Вашингтона зараз полягає в тому, щоб Україна поки утримувала свої позиції на полі бою, але «перевести їх [українців] на іншу траєкторію, щоб вони стали набагато сильнішими до кінця 2024 року... і вивести їх на стійкіший шлях», додав співрозмовник WP.

Інший високопоставлений чиновник США підкреслив, що ця стратегія не означає, що українські військові просто будуватимуть власні оборонні окопи «і сидітимуть у них» цілий рік.

За словами американського посадовця, продовжуватиметься боротьба за території в малих містах і селах із мінімальною стратегічною цінністю, запуски ракет і безпілотників з обох сторін, а також російські атаки на цивільну інфраструктуру.

Замість масштабних артилерійських дуелей, які домінували у більшій частині бойових дій, Захід сподівається, що у 2024-му Україна зосередиться на збереженні підконтрольних територій, пише WP.

Також західні уряди хочуть, щоб Київ зосередився на тактиці, де досяг найбільшого успіху — ударів на великих відстанях, стримуванні Чорноморського флоту рф і зв'язуванні російських сил у Криму за допомогою ракетних ударів і диверсій.

Нагадаємо, США мають намір виділити Україні бюджетну допомогу в розмірі 11,8 мільярдів доларів, яку спрямують на підтримку економіки країни. Гроші направлять на покриття видатків українського уряду та підтримку економіки країни в умовах війни.