Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото з відкритих джерел

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск впевнений, що врешті країни ЄС знайдуть аргументи, щоб переконати премʼєра Угорщини Віктора Орбана розблокувати фінансування для України.

Про це Дональд Туск сказав перед початком спеціального саміту в Брюсселі, інформує «Європейська правда».

«Немає так званої проблеми втоми від України, а є проблема втоми від Віктора Орбана. Ми маємо вирішити стільки проблем, і звичайно, що нам сьогодні потрібно зміцнити нашу єдність навколо України», — зазначив він.

За його словами, він не може зрозуміти та прийняти цю «дуже дивну» та «дуже егоїстичну гру» від Орбана. Очільник польського уряду додав, що немає місця для компромісу щодо українського питання.

«Віктору Орбану вирішувати, чи є Угорщина частиною нашої спільности, чи ні. Це чорно-біла історія. Моя інтуїція підказує мені, що ми знайдемо якісь сильні аргументи, щоб зрештою переконати Орбана», — наголосив Дональд Туск.

Також польський премʼєр висловив думку, що в середньостроковій перспективі «ми маємо більше думати, можливо, не про жорсткі заходи, але про більш чіткі наслідки» щодо Угорщини.

«Українське питання — це екзистенційне питання не тільки для Польщі, а для всіх нас, і сьогоднішня позиція Віктора стосується безпеки. Це щось таке очевидне і водночас неприйнятне, тому ми повинні думати про всі можливі заходи та всі можливі наслідки в майбутньому, але може не сьогодні», — сказав Дональд Туск.

Нагадаємо, що Європейський парламент закликав саміт ЄС схвалити рішення про початок переговорів з Україною про її вступ до Євросоюзу та засудив заяви прем’єра Угорщини Віктора Орбана про членство України.

Раніше повідомлялось що конференція президентів Європейського парламенту публічно виступила за те, щоб Європейська рада підтвердила початок переговорів про вступ України до ЄС.

Але Віктор Орбан наполягає, що саміт ЄС в середині грудня не повинен розглядати питання початку переговорів з Україною про вступ до Європейського Союзу, адже висновок Єврокомісії «необґрунтований та погано підготовлений».

В свою чергу Президент Франції Емманюель Макрон запросив угорського прем’єра Віктора Орбана до Парижу для пошуку компромісу щодо початку переговорів з Україною про її вступ до ЄС.

Початок офіційних переговорів про вступ України до ЄС можуть відкласти до березня 2024 року, якщо Угорщина не дасть своєї згоди на саміті ЄС у Брюсселі.

Але Угорський прем’єр Віктор Орбан знову заявив, що вести переговори про членство України в ЄС наразі немає причини.

Також прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав листа до Євроради, у якому погрожує заблокувати усю допомогу з ЄС Україні, санкції проти Росії та переговори про вступ.

Лідери ЄС готові зайняти жорстку позицію щодо Угорщини, якщо прем’єр-міністр Віктор Орбан продовжить блокувати пакет допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро на саміті 1 лютого.

Як стало відомо, 1 лютого, усі 27 країн-членів Євросоюзу погодили пакет підтримки України в розмірі 50 мільярдів євро.