Масові протести у Словаччині. Фото: Jakub Kotian/TASR/AP

У четвер, 1 лютого, по всій Словаччині активізувалися масові вуличні протести проти прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

Про це пише Associated Press.

Видання зазначає, що люди вийшли проти внесення змін до кримінального кодексу країни та ліквідації офісу спеціального прокурора, який займається серйозними злочинами та корупцією.

Протести поширилися на 31 місто по всій країні. За словами організаторів, мітинги відбулися й за кордоном, де проживають словаки, зокрема в Чехії, Польщі, Франції, Норвегії, Ірландії, Бельгії та Люксембурзі.

План, затверджений коаліційним урядом Роберта Фіцо, передбачає скасування спеціальної прокуратури, яка займається такими злочинами, як підкуп, організована злочинність і екстремізм. Ці справи мають передати до прокурорів обласних управлінь, які 20 років таким не займалися.

Заплановані зміни також передбачають пом’якшення покарання за корупційні та деякі інші злочини, включно з можливістю умовного покарання, а також істотне скорочення строків давності.

Масові протести у Словаччині. Фото: Jakub Kotian/TASR/AP

Президент Зузана Чапутова різко розкритикувала запропоновані зміни та заявила, що готова оскаржити закон у Конституційному суді.

Наразі парламент обговорює проект, але правляча коаліція схвалила прискорену парламентську процедуру затвердження змін та обмеження часу для обговорення. Голосування може відбутися вже наступного тижня.

— Словаччина стане притулком для злочинців, — сказав Річард Сулік, голова опозиційної партії «Свобода та солідарність», у натовпі на центральній площі SNP у столиці Братиславі. — Ми зупинимо їх, якщо залишимося єдиними, — сказав Міхал Шимечка, який очолює ліберальну «Прогресивну Словаччину», найсильнішу опозиційну партію.

Деякі установи Європейського Союзу поставили під сумнів словацькі пропозиції.

Критики Роберта Фіцо побоюються, що його управління державою може призвести до того, що Словаччина відмовиться від свого прозахідного курсу та натомість піде в напрямку, схожому на той, який має Угорщина за прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Роберт Фіцо, Мартіна Шимковічова та війна в Україні

Нагадаємо, що на парламентських виборах у Словаччині, партія, очолювана прокремлівським діячем Робертом Фіцо, посіла перше місце, набравши більше голосів, ніж очікувалося. Тоді з'явилося застереження, що це може кинути виклик єдності НАТО та ЄС щодо України.

Пізніше новий прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не підтримує надання військової допомоги Україні. Він також сказав, що не голосуватиме за жодні санкції проти РФ, адже, за його словами, невідомі наслідки санкцій для окремих країн-членів ЄС.

Днями Роберт Фіцо заявив, що виступає проти вступу України в Північноатлантичний альянс (НАТО), про що скаже українському прем’єру Денису Шмигалю під час зустрічі 24 січня в Ужгороді. Після цієї зустрічі Роберт Фіцо пообіцяв, що Словаччина не блокуватиме виділення Євросоюзом 50 мільярдів євро для України.

Також нагадаємо, що нещодавно міністерка культури Словаччини Мартіна Шимковічова дозволила раніше заборонену співпрацю з РФ та Білоруссю у сфері культури.

ЗМІ раніше звертали увагу, що Мартіна Шимковічова зробила 28 помилок у кандидатській заяві на 36 рядків.

А донедавна в Мінкульті Словаччини працював посадовець, який пропонував проголосити Ісуса Христа королем Словаччини.