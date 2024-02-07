Голосування за законопроект №10449. Фото з Telegram-каналу Ярослава Железняка

У середу, 7 лютого, Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект щодо посилення мобілізації №10449.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у соціальних мережах.

Раніше Комітет Ради з національної безпеки та оборони рекомендував підтримав законопроєкт про мобілізацію. 12 парламентарів підтримали це рішення, а 5 — утрималися. Всі альтернативні законопроекти відхилили.

Після цього народні депутати підтримали в першому читанні відповідний законопроект. «За» було 243 народні обранці. Поки повменного голосування на сайті немає.

Голосування по фракціям

Слуга народу —178

Європейська Солідарність — 0

Батьківщина — 0

Платформа за життя та мир —17

За майбутнє — 7

Голос — 3

Довіра — 18

Відновлення України —12

Позафракційні — 8

«Законопроект прийнято без пропозицій Комітету. Далі внесення правок 14 днів до 21 лютого і далі друге читання. Тобто найбільш ймовірно буде прийнято законопроект в цілому в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня і вступить в силу через місяць, тобто у квітні», — зазначив нардеп.

Народні депутати підтримали новий законопроєкт, який був внесений Міноборони та доопрацьований народними депутатами. Оскільки попередній документ був відкликаний з Верховної Ради 11 січня.

Детальніше про основні положення законопроєкту в інфографіках:

Новий законопроект про мобілізацію, інфографіка: Міноборони Новий законопроект про мобілізацію, інфографіка: Міноборони Новий законопроект про мобілізацію, інфографіка: Міноборони

Новий законопроект про мобілізацію, інфографіка: Міноборони Новий законопроект про мобілізацію, інфографіка: Міноборони Новий законопроект про мобілізацію, інфографіка: Міноборони

Нагадаємо, 19 грудня президент України Володимир Зеленський виступив з підсумковою пресконференцією, де повідомив, що Генеральний штаб та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запропонували додатково мобілізувати ще до 400-500 тисяч людей для військових дій.

Згодом, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував плани щодо мобілізації 500 тисяч людей до лав української армії. Він сказав, що командування запиту на конкретні цифри не подавало.

Голова президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що 25 грудня уряд мав внести законопроєкт щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових.

Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочав 4 січня розгляд нового закону про мобілізацію. Обговорення разом з командуванням ЗСУ та представниками Міноборони буде тривати декілька днів.

Командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк розповів, що в України є можливість підготувати будь-яку кількість особового складу, яка буде визначена новим законом про мобілізацію, який може бути прийнято незабаром.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.

Голова ОВА додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.