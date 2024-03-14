Депутат Миколаївської обласної ради Юрій Кормишкін, архівне фото «НикВести»

Депутат Миколаївської обласної ради Юрій Кормишкін просить ексначальника управління охорони здоровʼя Миколаївської ОВА Максима Безносенка надати звіт за виконану роботу.

Про це він сказав в ході сесії Миколаївської облради 14 березня, пишуть «НикВести».

Максим Безносенко пішов з посади в кінці лютого 2024 року, пропрацювавши в управлінні облздоровʼя 3 роки.

За словами Юрія Кормишкіна, за цей період в обласних закладах охорони неодноразово проводились обшуки та були відкриті кримінальні провадження. Також депутат прокоментував можливе призначення Максима Безносенка на посаду головного лікаря онкодиспансеру, заявивши, що не підтримає цю пропозицію без звіту про виконану роботу в управлінні.

– Ми читаємо зі ЗМІ про те, скільки у нас відкрито кримінальних справ по закладах охорони здоров'я, ми звільняємо людину, а він перед депутатами не відзвітує за виконану роботу? Ми його просто звільняємо. Пройде півроку, рік, і ми потім будемо казати, що це було при Максимі Безносенко, і ми нічого не знаємо. За його каденцію при керівництві ми чуємо про гучні кримінальні провадження. Прошу на наступну сесію запросити Максима Безносенка аби він прозвітував, коли він був головою облздоров'я, тому що зі ЗМІ я зрозумів, що його хочу призначити головним лікарем онкодиспансеру. Якщо звіту не буде, я за дану кандидатуру голосувати не буду,– сказав він.

Корупція у медицині Миколаєва

Нагадаємо, що 30 листопада 2023 року за місцем роботи та проживання в.о. директора КНП «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня» Олександра Пліткіна та його заступниці Ірини Ткаченко відбулись обшуки у рамках кримінального провадження за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Досудове розслідування триває ще за однією статтею Кримінального кодексу України, а саме підроблення офіційних документів, які спричинили тяжкі наслідки.

Нагадаємо, постійна депутатська комісія Миколаївської обласної ради з питань соціальної політики та охорони здоров’я відмовилася розглядати та знала з порядку денного проект рішення щодо призначення Олександра Пліткіна на посаді директора КНП «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня».

Олександр Пліткін, у якого напередодні правоохоронці проводили обшуки у кримінальній справі щодо можливої підробки документів та привласнення майна, каже, що на нього «вилили бруд», а поліція «розказує щось ефемерне».

Крім того, 16 серпня Державне бюро розслідувань повідомило про викриття масштабної схеми заробітку на оформленні «липових» медичних довідок про непридатність до військової служби у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я. За даними слідства, цей «бізнес» організував директор медичного закладу Віктор Таран, залучивши до оборудки підлеглих лікарів, які виготовляли необхідні довідки, та правоохоронця, який і займався підбором клієнтів.

Однак, виконуючий обов’язки директора Миколаївського обласного центру психічного здоров’я Віктор Таран, який за даними ДБР організував схему з виготовлення довідок для ухилянтів від мобілізації, залишився на посаді.

Прокурор Миколаївської області Дмитро Казак у вересні повідомив, що наразі у справі про видачу «липових» довідок в психлікарні є лише один підозрюваний — правоохоронець, який за даними Держбюро розслідувань, був посередником.