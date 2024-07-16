Дмитро Лубінець / Фото: «НикВести»

До Міжнародної коаліції щодо повернення українських дітей приєдналися вже 40 держав.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець, передає Укрінформ.

«Я хочу подякувати вам, шановні партнери, за всю ту допомогу, яку ми отримуємо від вас. Щодо міжнародних зусиль — станом на зараз 40 держав є учасниками міжнародної коаліції. Я сподіваюся, що ця кількість буде постійно зростати», — сказав він під час презентації спецдоповіді «Переопилені. Системна російська політика знищення української ідентичності дітей».

Дмитро Лубінець закликав іноземних партнерів активізувати зусилля з отримання інформації щодо кількості та місць перебування українських дітей, які були депортовані до РФ або примусово переміщені у межах тимчасово окупованих територій (ТОТ) України.

Омбудсмен також нагадав, що раніше запрацював спецплан президента Зеленського «Bring Kids Back UA».

«У цей план включені різні органи, у тому числі і правоохоронні, а також окрема увага приділяється співпраці з громадянським суспільством. Як результат — разом нам вдалося повернути станом на сьогодні 758 українських дітей з території РФ, а також з ТОТ України», — додав Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, віцепрезидент Європейського парламенту Роберт Зіле заявив, що русифікація, яка відбувалась за радянських часів, була не настільки жахливою, як та, яку здійснюють нині російський і білоруський режими, примусово забираючи дітей з українських родин і знищуючи їхнє коріння.

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, у якій закликала європейський політикум докласти всіх зусиль для повернення депортованих у Росію українських дітей, а також допомагати всім дітям, які є жертвами цієї війни.