За даними джерел The New York Times, після телефонної розмови прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу з президентом США Джо Байденом Ізраїль вирішив не завдавати удару у відповідь по Ірану.

Як пише The New York Times, за словами двох ізраїльських чиновників, військовий кабінет Ізраїлю мав зібратися у неділю в половині дня, щоб обговорити, як реагувати на іранську атаку.

За їхніми словами, одна з можливих відповідей – удар у відповідь, яку пропонували деякі члени кабінету, – була скасована після телефонної розмови Біньяміна Нетаньягу з Джо Байденом, а також через те, що удари завдали відносно незначної шкоди.

Разом з тим, президент Ізраїлю Ісаак Герцог в інтерв'ю Sky News заявив, що Ізраїль «розглядає всі варіанти» після нападу Ірану минулої ночі, повідомляє The Times of Israel.

«Це оголошення війни… Зараз, оскільки ми стримані, і оскільки ми знаємо про наслідки, і оскільки ми обговорюємо це з нашими партнерами, ми розглядаємо всі варіанти, і я цілком впевнений, що ми зробимо необхідні кроки для захисту і оборони нашого народу. Ми не шукаємо війни… Настав час, щоб світ зіткнувся з цією імперією зла в Тегерані і дав зрозуміти іранському режиму, що це не може пройти повз, що це неприйнятно», – сказав Ісаак Герцог.

Атака Ірану на Ізраїлю. Що відомо?

Іран вночі запустив по Ізраїлю 170 безпілотників, 30 крилатих ракет і 120 балістичних. ЦАХАЛ заявляє про збиття 99% цілей і вже зараз відкриває повітряний простір. Ця атака тривала близько п'яти годин.

Речник армії Ізраїлю Даніель Хагарі заявив, що жоден із дронів не увійшов у повітряний простір країни. Усі вони були збиті над Іраком та Йорданією винищувачами союзників. Крилаті ракети також були збиті за межами країни, а от балістичні ракети вже перехоплювали в небі над Ізраїлем. Деякі з них влучили в авіабазу Неватім на півдні країни, проте руйнування там незначні, запевнив він.

Медики «Червоного щита Давида» заявили, що за допомогою після атаки звернулась 31 людина. На півдні країни поранені двоє дітей, а в центральному регіоні Шарон сталася пожежа в медичному закладі.

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з прем’єром Ізраїлю Нетаньягу і оголосив про термінове скликання лідерів країн G7. Він заявив, що Америка не підтримає Ізраїль у разі воєнних дій проти Ірану, повідомляє CNN.

Тегеран заявив, що не прагне ескалації в регіоні, але у разі військової відповіді.