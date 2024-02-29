Відкриття канцелярії данського посольства у Миколаєві, січень 2024 року. Архівне фото «НикВести».

Данія виділила на проєкти з відновлення Миколаївської області вже понад 100 мільйонів доларів.

Про це сказав віце-премʼєр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков на зустрічі з представниками Комітету з європейських справ парламенту Данії.

Він зазначив, що частину проєктів вже реалізували, інші — в процесі. Також міністр назвав Данію одним з найбільш відданих партнерів України.

— Навесні 2023 року Данія взяла патронат над регіоном. Вже виділено понад 100 мільйонів доларів. З того часу частину проектів вже реалізовано, частина — успішно просувається. Це зразкова співпраця держави, партнерів та місцевого самоврядування. Данія один з наших найбільш відданих партнерів у процесах відбудови — цінуємо цю співпрацю, — сказав Олександр Кубраков.

Початок співпраці Данії з Миколаєвом

В березні 2022 року президент України, виступаючи перед парламентом Данії, закликав країну взяти «шефство» над Миколаєвом після завершення повномасштабної війни, розв’язаної Росією.

Наприкінці серпня минулого року міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю. Меморандум передбачає спільну роботу над формуванням проєктів реконструкції та залученням інвесторів із різних країн до відновлення Миколаєва.

В січні 2023 року в Миколаєві відбулася зустріч представників Данії та України з приводу планування подальшого відновлення міста.

3 липня міністр Королівства Данія оголосила новий пакет допомоги для Миколаївської області.

У вересні після зустрічі з прем’єр-міністром Метте Фредеріксен президент Володимир Зеленський анонсував відкриття в Миколаєві офісу посольства Данії в Україні.

На початку листопаду Данія оголосила про новий масштабний пакет допомоги Україні на 40,2 мільйонів євро. Головний акцент у пакеті допомоги — на Миколаєві та Миколаївській області.

Також в листопаді запрацювали Офіс відновлення та розвитку Миколаївської області та Офіс відновлення та розвитку міської громади Миколаєва.

Післявоєнна відбудова Миколаєва

Наразі відомо, що близько 60% допомоги, яку Данія спрямовує до України, надходить в Миколаїв та Миколаївську область.

На щорічному форумі видавництва «Юридична практика» Business & Legal Infrastructure Forum посол Данії в Україні заявив про бачення післявоєнної відбудови Миколаєва з дружніми умовами для пішоходів, велоінфраструктурою.

Перебуваючи в Миколаєві, посол пояснив, що Данія після закінчення повномасштабної війни допоможе Миколаєву відновити та модернізувати потужності кораблебудування.

Крім того, Данія буде відбудовувати ліцей імені Миколи Аркаса зі збереженням його автентичного вигляду. Станом на вересень 2023 року українські архітектори представили Оле Егбергу Міккельсену варіанти відбудови.

Ще один навчальний заклад, який відбудують данці, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК). Посол королівства Данія в Україні Олє Егберг Міккельсен впевнений, що це відродить Миколаїв, як «місто кораблебудування».

Посол також підтримав ідею створення в Миколаєві данського кварталу або парку, проте на сьогодні це питання поки що залишається на стадії ідеї.