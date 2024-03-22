Валерій Онуфрієнко, фото з відкритих джерел

П’ятий апеляційний адміністративний суд закрив апеляційні оскарження в справі мера Валерія Онуфрієнка, повноваження якого були достроково припиненні в 2022 році. Тепер він може повернутись на пост міського голови Южноукраїнська.

Про це йшла мова під час засідання постійної комісії з законності Южноукраїнської міської ради у четвер, 21 березня, пишуть «НикВести».

Повноваження Валерія Онуфрієнка були припинені в червні 2022 року за рішенням міської ради. Пізніше він оскаржив його у Миколаївському окружному адміністративному суді, який виграв у грудні 2023 року.

На це рішення депутати Володимир Ясуник та Олександр Акуленко подали апеляцію, які закрив суд в Одесі рішенням від 19 березня, згідно якому Валерій Онуфрієнко може повернутись на посаду.

— Позавчора, 19 березня, П’ятим апеляційним адміністративним судом було ухвалено рішення про закриття проваджень за апеляційними скаргами Ясуника Володимира та Акуленка Олександра щодо оскарження рішення Миколаївського адміністративного суду про скасування рішення Южноукраїнської міської ради про дострокове припинення повноважень мера Валерія Онуфрієнко. Апеляційні скарги по сути судом не розглядались. Суд встановив, що права Акуленка і Ясуника, як депутатів і осіб, чиї права порушуються цим рішенням, тому закрили апеляційне провадження. Тобто рішення Миколаївського окружного адміністративного суду набрало законної сили і постає тепер питання, що нам робити, оскільки рішення ради про дострокове припинення повноважень припинені, — заявила депутатка в ході обговорення.

Юрист Южноукраїнської міської ради пояснила, що першочергово Валерій Онуфрієнко має надати рішення суду, після цього зареєструватись через Центр надання адміністративних послуг і поновитись на посаді.

На це депутатка запитала, чи не повинна приймати рішення сама міська рада, проте надати чіткого розʼяснення щодо процедури поновлення на посаді юристка не змогла, бо не ознайомлена з деталями рішення суду.

— Він (Валерій Онуфрієнко, — прим.) має звернутись для реєстрації в ЦНАП без прийняття рішення міської ради? — В мене немає на руках рішення суду, щоб точно сказати. — Ви сторона по справі, в сенсі немає? Ви не вивчали цю справу? Рішення окружного суду це просто скасування рішення Южноукраїнської міської ради. Яким чином він повинен повертатись? Повинне якесь рішення ради бути чи ні? — За рішенням суду він має завітати до ЦНАПу. — Куди він повинен прийти з рішенням в ЦНАП чи до міської ради, щоб вона прийняла якесь рішення? Звільняла міська рада. Що треба робити для його поновлення? — Якби в мене було доручення підготуватись, я б зараз змогла більше вам розповісти. — Якщо Онуфрієнко до сесії не повернеться в ЦНАП самостійно, то ви до засідання надасте нам інформацію стосовно рішення суду.

Зокрема на засіданні також була озвучена позиція державного реєстратора, який зазначив, що повернутись до виконання повноважень лише на підставі рішення суду неможливо, має бути винесене рішення Южноукраїнської міської ради.

В ході обговорення члени комісії надали протокольне доручення опрацювати це питання юристам та розробити проєкт рішення ради і розмістити на сайті, щоб включити до порядку денного до наступної сесії.

— Будемо на сесії вирішувати це питання, щоб потім не сказали, що ми не реагуємо, — сказала одна з депутатів.

Зазначимо, що сьогодні він також змінив назву свого телеграм-каналу з «Валерій Онуфрієнко» на «Валерій Онуфрієнко, міський голова».

Скриншот зі сторінки офіційного каналу Валерія Онуфрієнка

Відставка Валерія Онуфрієнка

27 квітня на сайті Південноукраїнської міськради з'явився проект рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Валерія Онуфрієнка. Проект рішення про дострокове припинення повноважень ініціювала голова комісії з питань етики та законності депутат від «Європейської солідарності» Олена Петрина.

У записці пояснення до документу вона стверджувала, що мер Южноукраїнська неодноразово порушував законодавство і навіть побив свою заступницю Марію Дроздову. Южноукраїнська газета «Контакт» також повідомила, що через цей випадок мера позбавили права носити зброю, яку йому видали на час дії військового стану.

Пізніше йому повідомили про підозру у скоєнні злочину.

16 червня депутати Південноукраїнської міської ради визнали незадовільною роботу мера Валерія Онуфрієнка та достроково припинили його повноваження.

Мером Валерій Онуфрієнко став у листопаді 2020 року. Він балотувався від «Слуги народу» та переміг із відривом у 1% голосів.