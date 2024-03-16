Так звані спостерігачі на виборах. Фото: "Мост"

На тимчасово окуповану територію Херсонщини росіяни завезли «міжнародних спостерігачів» на незаконні вибори президента Росії.

Херсонське видання «Мост» проаналізувало персони цих «спостерігачів» та вказує, що вони всі симпатизують Росії та демонструють упередженість.

На тимчасово окуповану територію приїхали: американський представник Деніель Ковалік, французький «міжнародний спостерігач» Крістіан Роль, громадський активіст з Чилі Хавьєр Пінедою, викладач інформаційних та комунікаційних наук в Університеті Алжиру Лаїд Зогламі, працівник апарату Демократичної партії Ботсвани Омолемо Сомолекае та маловідомий громадянин Кенії Езекіл Канагі Мутес.

Видання зазначає, що ці люди «давно мають проросійські погляди і співпрацюють з РФ».

«Як і під час псевдореферендуму 2022 року і виборів в окупантські органи місцевої влади 2023 року, російські загарбники привезли «міжнародних спостерігачів» з двох категорій. Перша: люди лівих політичних поглядів, в світоглядній матриці яких Росія – еталон демократичності та справедливості. Друга: маловідомі люди, які, скоріше за все, скористалися можливістю заробити. До останньої належать громадяни Ботсвани і Конго. До першої – представники США, Франції, Чилі і Алжиру», — пише видання.

Також вказується, що «спостерігачі» поводяться непрофесійно.

«Нагадаємо, згідно з Кодексом поведінки спостерігача за виборами, схваленому ОБСЄ/БДІПЛ, «спостерігачі мають бути безсторонніми у виконанні своїх обов’язків, і вони в жодному разі не повинні привселюдно виражати або демонструвати упередженість чи преференційне ставлення по відношенню до влади, партій, кандидатів та щодо будь-яких питань, пов’язаних з виборчим процесом», — пише видання.

Нагадаємо, що 56 країн виступили із засудженням спроб Росії провести «вибори» на тимчасово окупованих територіях України.

Ввечері в п'ятницю 15 березня Рада Безпеки Організації об'єднаних націй збирається на обговорення нелегітимної спроби проведення Росією президентських виборів на тимчасово окупованих територіях України.

Раніше повідомлялося, що РФ готується до фальсифікації «виборів» на окупованих територіях, в Кремлі планують залучити студентів та «волонтерів» для підтримки Володимира Путіна.