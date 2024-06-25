Микола Тищенко, архівне фото: НикВести

Сьогодні, 25 червня, Київський Печерський районний суд обрав запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку у вигляді цілодобового домашнього арешту.



Редакція «НикВести» зібрала всю необхідну інформацію перебігу подій.

Що трапилось?

За даними слідства, 20 червня група людей за вказівкою Миколи Тищенка напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова, коли той гуляв з дитиною. При цьому вони завдали йому тілесних ушкоджень та незаконно утримували протягом певного часу.

Сьогодні зранку, 25 червня, слідчі ДБР вручили підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця. Крім Миколи Тищенка, про підозру за частиною 2 статті 127 та частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України повідомили ще одній людині, яка брала участь у протиправних діях. Зараз також тривають заходи з встановлення інших причетних до нападу на колишнього військового.

Перед судовим засіданням Микола Тищенко встиг відповісти на кілька запитань журналістів.

Микола Тищенко спілкується із журналістами, фото: Дмитро Дідора

Зокрема, його запитали про реакцію керівника Офісу президента Андрія Єрмака на інцидент. У відповідь нардеп сказав, що вони не підписані один на одного.

— Я не читаю будь-яку інформацію окремих людей, які мають свою точку зору. Я роблю свою роботу. Як кажуть, караван лає, – обмовився нардеп.

Що сказав Тищенко у суді

Нардеп у залі суду заперечив інформацію про те, що він розбив свій телефон під час вручення підозри. Спочатку він запитав у журналістів, звідки у них ця інформація, а потім заявив, що вона неправдива.

Хоча є відповідне відео, на якому Тищенко розбиває свій телефон:

Проте згодом, під час спілкування з представниками медіа у залі суду, нардеп заявив, що наразі не може ні підтвердити, ні спростувати жодну інформацію через те, що тривають слідчі дії.

«Послухайте, будь ласка. А звідки інформація про розбитий телефон? Звідки її взяли?.. Можливо, це не достовірна інформація. Адже тривають слідчі дії. Ви перевіряли цю інформацію?» – запитав він у присутніх.

Він додав, що в майбутньому всі представники ботоферм можуть стати депутатами:

«Тож готуйтеся», – за словами Тищенка, він бореться з ними, але про це ніхто не говорить, а всі вірять фейкам.

Микола Тищенко під час засідання суду (скриншот: t.me/novynylive)

Додамо, що раніше Тищенко заявляв, що колишній боєць спецпідрозділу Kraken Дмитро «Сина» Павлов нібито має причетність до ботоферм:

«Він там є начальником безпеки ботоферми «Девʼяточки», яка налічує 120 колцентрів по Україні».

«Корупціонери мають боятися нас з вами: нас із вами взагалі ніхто не повинен боятися»

Серед іншого, депутата запитали, чи прийде на засідання його помічниця, яка знімала на відео військовий квиток ексвійськового.

Реагуючи на це запитання, нардеп назвав присутніх «аб’юзерами», бо жодна «маленька дівчина не повинна бачити, як б’ються чоловіки». Микола Тищенко, фото: Новий канал

У суді Тищенко заявив, що не користується жодними пільгами у парламенті та не отримував жодних надбавок. Він також підкреслив, що прийшов у політику, щоб допомагати українцям, і що був взірцем у всіх проєктах та шоу, в яких брав участь.

«Я роблю все те, що і демонстрував на телебаченні. Я роблю все те, як і навчав молодь у «Майстер Шефі», «Ревізорі», виграв у «танцях», у «Форті Баярд». Всюди я був взірцем і був прикладом. Все я робив, щоб Україну цінували і поважали», – наголосив він.

З цього приводу вже іронізують у соцмережах:

Скриншот, автор: Нік

Додамо, що сам депутат стверджував, що «ніколи в житті не зробив чогось такого», за що б йому «було гидко». Також Тищенко заявив, що йому, сім'ї та його помічниці погрожували.

«Мене обіцяли вбити. Усі знають, де я живу. Я ніколи не переховувався, і мої сини так не робитимуть», — додав він. І наголосив, що в нього нібито немає охорони.

Згодом він заявив, що:

«Корупціонери мають боятися нас з вами: нас із вами взагалі ніхто не повинен боятися».

Який запобіжний захід нардепу обрав суд?

Київський Печерський районний суд обрав запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Тищенко також повинен здати свої паспорти для виїзду за кордон і не виїжджати з місця проживання без дозволу слідства, носити електронний браслет і утримуватися від спілкування з учасниками і свідками справи.

Суд обирав запобіжний захід депутату Тищенку, фото: Укрінформ

Після засідання Тищенко заявив, що «треба виконувати рішення суду».

«Усе добре. Суд ухвалив рішення. Усе має вирішувати суд», — додав народний депутат.

Один із захисників Тищенка зазначив, що, можливо, рішення оскаржуватимуть.

«Тищенко істотно шкодить роботі парламенту»

На сайті Верховної Ради створено петицію з проханням позбавити народного обранця Миколу Тищенка депутатських повноважень, зазначимо, що за день вона набрала необхідні 25 тисяч підписів.

У петиції вказується, що Микола Тищенко «істотно шкодить роботі парламенту».

«Неприпустимим є його зловживання статусом, перевищення службових повноважень та рекет. Країна не може дозволити собі такого представника. Обов'язком кожного депутата є чесне та відповідальне служіння народу», — йдеться у петиції.

Що відомо про інцидент з Тищенком у Дніпрі

У центрі Дніпра, 20 червня, невідомі особи в балаклавах і камуфляжі напали на колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Павлова.

Блогер Ігор Лаченков повідомив, що йдеться про побиття колишнього військового, добровольця Дмитра Сина Павлова. На момент сутички він гуляв з дитиною. Лаченков також зазначив, що перед нападом у військового виникла суперечка із нардепом Миколою Тищенком і його охороною.

Водночас у соцмережах нардепа Тищенка 20 червня з'явились пости, у яких він повідомляв, що перебуває у Дніпрі для «викриття ботоферм». Згодом він заявив, що під час проведення обшуків на нелегальних ботофермах нібито напали на представників поліції.

Крім того, Тищенко опублікував фото нібито нападника на поліцейського та заявив, що «ця людина входить до «силового блоку» в організованому злочинному угрупуванні».

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що поведінка народного депутата Миколи Тищенка несумісна зі статусом народного депутата України та його вчинки йому давно незрозумілі. Голова ОП зазначив, що правоохоронним органам «є на що реагувати».