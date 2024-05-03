Будівля коледжу. Фото: інформаційна платформа "Культура Миколаївщини"

Народний депутат Ігор Копитін відвідав коледж музичного мистецтва у Миколаєві, в якому колись вчився, і пообіцяв сприяти ремонту будівлі закладу.

Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.

«Під час візиту до Миколаєва не зміг встояти, аби не відвідати одну із своїх альма-матір — коледж музичного мистецтва. Колись, у юнацтві саме тут опановував ази гри на фортепіано. Незважаючи на війну тут продовжують зберігати академічну школу підготовки майбутніх музикантів», — написав він.

Ігор Копитін у коледжі. Фото: Facebook/Ігор Копитін

Будівля коледжу, яка потребувала ремонту ще задовго до початку великої війни, зазнала обстрілів у 2022 році. Тоді було пошкоджено дах як раз над великою концертною залою.

«Але попри це — саме тут, під час війни, не замовкає музика. Тепер це чи не єдиний майданчик у Миколаєві де містяни можуть насолодитися концертами музичної класики. Послухати твори у виконанні студентів та викладачів коледжу щоразу збирається повна зала. Авжеж, старовинна будівля коледжу, яку не пожалів ані час, ані ворожі ракети, потребує ремонту. Музично-інструментальний фонд, який вже бачив не одну плеяду музикантів — оновлення. Буду намагатися сприяти у цьому», — пообіцяв нардеп.

Нагадаємо, що до повномасштабної війни проектно-кошторисну документацію на ремонт коледжу робили тричі, проте грошей на реставрацію так і не знайшли. Якось виділили 4 мільйони, які потім забрали на аеропорт. Виявилося, щоб отримати держфінансування потрібен новий проект.

У серпні 2021 року віце-губернатор з питань культури Юрій Гранатуров обіцяв , що у 2022 році буде розроблено проектно-кошторисну документацію з реконструкції історичної будівлі Миколаївського коледжу музичного мистецтва. За його словами, роботи з реконструкції відбуватимуться у дві черги — ремонт старого корпусу та реконструкція історичної будівлі установи. Гроші на це в ОДА збиралися шукати у ДФРР або «вибивати» через програми «Великого будівництва» та «Великої реставрації».

При цьому ще 2017 року мали виділити з обласного бюджету гроші на проект.

У квітні 2021 року миколаївський музикант Володимир Алексєєв звернув увагу на критичний стан будівлі, де розташувалося Миколаївське державне вище музичне училище. Він розповів, як 17 років місцева влада дає обіцянки відремонтувати будівлю, а вона все продовжує руйнуватися. За його словами, на реконструкцію фасаду будівлі потрібна сума у розмірі близько 100 тисяч доларів США.

Будівля коледжу. Фото: Володимир Алєксєєв

Будівля коледжу. Фото: Володимир Алєксєєв Будівля коледжу. Фото: Володимир Алєксєєв Будівля коледжу. Фото: Володимир Алєксєєв

Також колектив Миколаївського професійного коледжу музичного мистецтва показав, в яких умовах змушений десятиліттями працювати та навчати юні таланти області.

Наприкінці 2021 року на той час голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва оглянула Миколаївський музичний коледж та пообіцяла взяти питання на особистий контроль. Про це вона написала 20 грудня, за день до сесії, на якій облрада ухвалила бюджет області на 2022 рік.

У квітні 2023 року оголосили тендер на ремонт двох будівель Миколаївського фахового коледжу музичного мистецтва. На це планувалось витратити 2,9 мільйона гривень.

Наприкінці 2023 року ремонт корпусу коледжу по Соборній, 10 оцінили у 100 мільйонів гривень. Таку суму прописали у Програмі економічного та соціального розвитку Миколаївської області на 2024 рік, яку ухвалили депутати на сесії обласної ради 14 грудня