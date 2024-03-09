Прикордонники з Польщі передали українським колегам інформацію про те, що польські фермери нібито вирішили тимчасово припинити блокування руху в напрямку пункту пропуску «Краківець».

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемаратону «Єдині новини».

«За інформацією, яку нам повідомили, це може тривати десь до 13 числа (березня, — прим.). Але чи буде дотримано це, чи дійсно до 13 числа фактично розблокують напрямок пункту пропуску «Краківець», — будемо бачити», — наголосив Андрій Демченко.

Він розповів, що на ранок 9 березня 2300 вантажівок перебувають у чергах на кордоні за всіма напрямками, де польські фермери ускладнюють проїзд.

«Найбільш складна ситуація — навпроти пункту пропуску «Ягодин» та «Шегині». Фактично там фермери взагалі не пропускають вантажівки, які слідують у бік Польщі», — розповів речник Держприкордонслужби.

За минулу добу, 8 березня, вʼїхати вантажівки змогли лише у бік України: через «Ягодин» — близько 70, а через «Шегині» — близько 20.

Андрій Демченко наголосив, що на кордоні не блокують інші види транспорту, зокрема легкові автівки. В українські пункти пропуску прибувають гуманітарні та інші важливі вантажі.

Як відомо, 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ», де вже третій день був заблокований рух вантажівок, польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур. Міністерство аграрної політики та продовольства України засудила навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.

За два дні стало відомо, що у Польщі правоохоронці відкрили справу через аграріїв-мітингувальників, які висипали на землю українське зерно.

Водночас міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський попросив вибачення у України за інцидент з розсипаним зерном, який стався у неділю на польсько-українському кордоні.

З 20 лютого польські фермери почали великий протест по всій території Польщі, зокрема на кордоні з Україною. За цей час стались кілька інцидентів із висипанням українського зерна та блокуванням пасажирського руху на кордоні.

Проте 28 лютого представники України та Польщі провели переговори про розблокування кордону. Опція припинення торгівлі не згадувалася.