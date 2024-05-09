Микола Сольський у Верховній Раді. Фото: Telegram

Верховна Рада України підтримала відставку міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського.

Відповідне рішення підтримали 273 народних депутатів, повідомляє нардеп Ярослав Железняк.

Перед голосуванням Микола Сольський прозвітував про свою роботу.

Заувалимо, що Комітет з аграрної політики ВР не підтримав відставку Сольського, а запропонував визначитися з цим питанням в залі. В результаті голосування «за» звільнення Миколи Сольського проголосувало 273 народних депутатів.

Голосування за відставку Сольського у Раді. Фото: Telegram

Нагадаємо, Микола Сольський обіймає посаду міністра агрополітики з березня 2022 року. 23 квітня у НАБУ заявили, що правоохоронці викрили чинного міністра на заволодінні держземлею на 291 мільйон гривень та на спробі заволодіння землею ще на 190 мільйонів гривень.

Микола Сольський, коментуючи вручену йому підозру, зазначив, що події стосуються періоду 2017-2018 років, коли він був адвокатом і не був ні міністром аграрної політики та продовольства, ні головою Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики.

За його словами, обставини семирічної давнини стосуються спору між державними підприємствами та фізособами, зокрема військовими АТО, за землі, які були надані останнім у володіння відповідно до закону.

Він заявив, що спори вирішуються судами, в тому числі Верховним судом, і що, як йому відомо, наразі низка рішень констатують відсутність права держпідприємств на землі, які, ймовірно, має на увазі НАБУ.

Пісkя цього Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту із альтернативою застави у 75,7 мільйонів гривень. Цього ж дня за Миколу Сольського внесли заставу в понад 75 мільйонів гривень.

Крім того, 9 травня вищий антикорупційний суд взяв під варту заступника чинного міністра Миколи Сольського, який спільно з іншими особами підозрюється у заволодінні землею в Сумській області.