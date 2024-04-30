Україна планує залучати більше жінок до розмінування / Архівне фото «НикВести»

Україна прагне збільшити участь жінок у діяльності операторів протимінної діяльності.

Про це заявила перша віцепремʼєр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко, інформує Мінекономіки.

Під час зустрічі з послом Канади у справах жінок, миру та безпеки Жаклін О’Ніл вона сказала, що Україна має обмежені ресурси у протимінній діяльності, тому є потреба у операторах з розмінування, потреба в техніці та навчання саперів.

«Уряд розглядає питання державного фінансування приватних операторів, що дозволить збільшити кількість таких компаній на ринку України, а також зацікавити міжнародні компанії активно приєднуватися до процесу розмінування українських земель», — сказала Юлія Свириденко.

За її словами, в контексті залучення до професійної участі у протимінній діяльності необхідно приділяти увагу представникам соціальних категорій та груп, що становлять особливий інтерес держави. Уряд націлений забезпечити професійну реалізацію та соціальну інтеграцію жінок, ветеранів та ветеранок, осіб, постраждалих від вибухонебезпечних предметів та осіб з інвалідністю через залучення до виконання робіт у сфері протимінної діяльності. Уряд сподівається, що канадські партнери приєднаються до створення відповідних програм з навчання у ПМД, зокрема, для жінок.

«Гендерна рівність розглядається як невід’ємна частина політики України, яка базується на принципах інтеграції, інклюзивності та цілісності. Це стосується всіх видів діяльності, зокрема, і таких важливих напрямів як розмінування. На даний момент в Україні вже є помітні результати: середній рівень залучення жінок серед усіх державних і недержавних операторів сягає близько 30%, що відповідає порядку денному НАТО «Жінки, мир і безпека». Ми прагнемо збільшити участь жінок у діяльності операторів протимінної діяльності, тож для нас є цінною підтримка наших канадських партнерів у цьому питанні», — додала віцепремєрка.

Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.

Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.

Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «НикВести» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

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Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.