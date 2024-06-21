Вірменія визнала незалежність Палестини / Фото з відкритих джерел

МЗС Вірменії заявило 21 червня про визнання Палестинської держави.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Вірменії.

Згідно з заявою, Вірменія «щиро зацікавлена» у встановленні миру і стабільності на Близькому Сході, а також прагне міцного примирення між єврейським і палестинським народами.

«На різних міжнародних майданчиках ми завжди виступали за мирне та всеосяжне врегулювання палестинського питання та підтримуємо принцип «двох держав» для вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту», — заявили у вірменському міністерстві.

Також Вірменія переконана, що це єдиний спосіб гарантувати, що палестинці та ізраїльтяни зможуть реалізувати свої законні прагнення.

«Виходячи з вищезазначеного та підтверджуючи свою відданість міжнародному праву та принципам рівності, суверенітету та мирного співіснування народів, Республіка Вірменія визнає державу Палестина», — йдеться у заяві.

Нагадаємо, що Норвегія, Іспанія та Ірландія вирішили визнати державу Палестина. Таким чином вони приєдналися до 143 держав-членів ООН зі 193 загалом, які визнають Палестинську державу.

Про рішення Іспанії оголосив прем’єр-міністр Педро Санчес. Він підкреслив, що це визнання не є образою ні Ізраїлю, ні єврейського народу.

Прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс заявив, що його країна визнає Палестину, тому що «ми віримо в свободу і справедливість як фундаментальні принципи міжнародного права».