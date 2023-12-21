Миколаївське державне підприємство «Хлібна база 76» у 2024 році буде виставлене на продаж та, надалі, приватизоване.

Про це на брифінгу розповів заступник начальника Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях Олег Сокол, повідомляють «НикВести».

Він сказав, що наразі це найбільший державний обʼєкт у Миколаївській області, який готують до продажу на аукціоні в першому кварталі 2024 року.

— Сьогодні знаходиться у підготовці до продажу один з найбільших обʼєктів, які сьогодні розблоковані (не перебувають у зоні бойових дій, — прим.) — це велике підприємство державне «Хлібна база 76», — зазначив Олег Сокол.

Він також наголосив, що раніше це підприємство було найбільшим елеватором Миколаївської області. Сьогодні ж обʼєкт переданий в Управління державного резерву Фонду держмайна України та, відповідно, належить до державної власності.

ДП «Хлібна база 76»

Загалом на Миколаївщині сьогодні 42 обʼєкти включено до списку таких, що підлягають приватизації. Однак продаж 20 з них унеможливлює дія воєнного стану в країні.

— Згідно з законом України про приватизацію державного майна встановлено, що на період дії режиму воєнного стану не проводиться приватизація обʼєктів розташованих на територіях в зоні бойових дій або наближених до зони бойових дій, — зазначив Олег Сокол.

Так, роботи з підготовки до продажу тривають лише на 22 обʼєктах, що включені до зазначеного переліку.

— На сьогодні до переліку обʼєктів, які входять до таких територій (зони бойових дій або наближені, — прим.), а це частина територій Баштанського району та Миколаївського району включаючи Миколаївську територіальну громаду, входять декілька обʼєктів державної власності. Таким чином, серед зазначених обʼєктів роботи активно проводяться тільки по 22 обʼєктам, — сказав Олег Сокол.

За його словами, ще 10 обʼєктів пропонують включити до переліку таких, що підлягають приватизації.

— Робота по включенню обʼєктів до продажу продовжується, на сьогодні в Фонді ДМУ перебуває ще 10 пропозицій щодо включення обʼєктів до переліку на приватизацію, — резюмував заступник начальника Регіонального відділення ФДМУ.

Нагадаємо, протягом 2023 року на Миколаївщині приватизували 8 обʼєктів державної власності: надходження до бюджету перевищили довоєнний показник у 3 рази, вони склали 14 мільйонів 122 тисячі гривень.

Разом з тим стало відомо, що Управління регіонального відділення Фонду держмайна України планує виставити на аукціон будівлю «Будинку культури портовиків» у Миколаєві. Однак це відбудеться за умови, що Миколаїв виключать з переліку територій, які наближені дно зони бойових дій.