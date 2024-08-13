Роман Костенко. Фото: Українська правда

Народний депутат України Роман Костенко, який брав участь в обороні Миколаєва вважає, що росіяни не полишили планів захопити Миколаївську та Одеську області. Ворог однозначно буде намагатися вторгнутись на ці території.

Про це він розповів в інтерв’ю «Українській правді».

На його думку Росія хоче зберегти сухопутний коридор, хочуть зберегти Крим, а наступною цілю на півдні може стати Миколаївщина та Одещина.

«І моя точка зору, що наступна історія — це південь України. Вони однозначно будуть намагатися захопити Миколаївську та Одеську область. Для них це стратегічний напрямок, бо це Чорне море», — зазначив Роман Костенко.

Він додав, що для РФ стратегічне питання — вихід до Придністров'я через Одесу і Миколаїв.

«Вони розуміють, що і життєздатність нашої країни залежить від того, хто контролює південь. І взагалі вони вважають ці землі історичними, тому що це їхній вихід у Європу. Там багато нюансів, за які вони хочуть триматись. Тому вони в своїх пропагандистських роликах Одесу з Миколаєвом часто згадують», — зазначив він.

На думку народного депутата спроби захопити південні області України можуть розпочатися і через рік, і через 10 років, все залежить від того, чи будуть мирні переговори та на який умовах вони проходитимуть.

«Ми ж не знаємо, як зараз закінчиться війна. Вона закінчиться через певний проміжок, коли ми будемо завдавати їм втрати, їм буде дуже боляче, і вони скажуть: «Давайте миритися, бо ми не можемо далі вести бойові дії, бо нас задавили санкції, в нас багато загинуло, ми втратили весь військовий потенціал». Але якщо прийде хтось третій і скаже: «Давай ми вас помиримо», як правило, такий мир, він досить довго не триває», — вважає він.

Раніше повідомлялося, що народний депутат України Роман Костенко заявив, що позапланово «виїхав у відрядження» і наразі перетинає кордон з Російською Федерацією.