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У 2023 році у Первомайську від оплати за харчування звільнили вихованців садочків та учнів шкіл, батьки яких є учасниками бойових дій у війні проти РФ.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Первомайської міської ради.

— Звільнити у 2023 році від оплати за харчування вихованців закладів дошкільної освіти та учнів закладів загальної середньої освіти Первомайської міської територіальної громади з сімей, батьки яких: 1.1 беруть/брали безпосередню участь у бойових діях у період проведення бойових дій з окупаційними військами російської федерації, – йдеться у тексті рішення виконкому.

Від оплати також звільнили дітей українських захисників, які загинули на війні.

У документі наголошують, що пільга надається при наявності посвідчення або довідки про участь у бойових діях, оформлених згідно з чинним законодавством, або при наявності свідоцтва про смерть, посвідчення статусу родини загиблого або довідки про загибель під час безпосередньої участі у бойових діях, оформлених згідно з чинним законодавством.

Нагадаємо, у Миколаєві затвердили перелік шкіл, які працюватимуть у 2023-2024 році.