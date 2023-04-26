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Стримінговий сервіс Netflix інвестує 2,5 мільярда доларів в Південну Корею протягом наступних чотирьох років.
Співгенеральний директор Netflix Тед Сарандос заявив про це у Вашингтоні на зустрічі з президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем, який зараз перебуває у США з державним візитом.
Він сказав, що сума 2,5 мільярда доларів вдвічі перевищує інвестиції Netflix у Південну Корею після запуску сервісу в країні у 2016 році.
— Неймовірно, що любов до корейських шоу призвела до більшого інтересу до Кореї завдяки захоплюючим історіям корейських творців. Їхні історії зараз лежать в основі глобального культурного духу часу, — додав Тед Сарандос.
Netflix уже досяг успіху з південнокорейськими серіалами, включно з надзвичайно популярною «Грою в кальмара». У 2021 році цей серіал став найпопулярнішим на Netflix за весь час. За перші 28 днів після запуску його переглянули 111 мільйонів користувачів. Серіал розповідає історію людей з боргами, які змагаються за величезний грошовий приз у серії південнокорейських дитячих ігор зі смертельним поворотом.
Нагадаємо, Netflix працює над функцією, яка дозволить використовувати iPhone для управління іграми на телевізорі — тобто грати можна буде не тільки на телефоні.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Стримінговий сервіс Netflix інвестує 2,5 мільярда доларів в Південну Корею протягом наступних чотирьох років.
Співгенеральний директор Netflix Тед Сарандос заявив про це у Вашингтоні на зустрічі з президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем, який зараз перебуває у США з державним візитом.
Він сказав, що сума 2,5 мільярда доларів вдвічі перевищує інвестиції Netflix у Південну Корею після запуску сервісу в країні у 2016 році.
— Неймовірно, що любов до корейських шоу призвела до більшого інтересу до Кореї завдяки захоплюючим історіям корейських творців. Їхні історії зараз лежать в основі глобального культурного духу часу, — додав Тед Сарандос.
Netflix уже досяг успіху з південнокорейськими серіалами, включно з надзвичайно популярною «Грою в кальмара». У 2021 році цей серіал став найпопулярнішим на Netflix за весь час. За перші 28 днів після запуску його переглянули 111 мільйонів користувачів. Серіал розповідає історію людей з боргами, які змагаються за величезний грошовий приз у серії південнокорейських дитячих ігор зі смертельним поворотом.
Нагадаємо, Netflix працює над функцією, яка дозволить використовувати iPhone для управління іграми на телевізорі — тобто грати можна буде не тільки на телефоні.