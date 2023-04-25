Уряд прийняв рішення про підвищення окладів держслужбовцям, які працюють на територіях, де тривають активні чи можливі бойові дії.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Так, Кабмін затвердив збільшення посадового окладу співробітникам, які працюють в умовах ризику для життя і здоров’я, у два чи півтора раза.

— Для працівників державних органів на територіях активних бойових дій посадові оклади визначаються з урахуванням коефіцієнта 2, а на територіях можливих бойових дій - з урахуванням коефіцієнта 1,5, – зазначили у відомстві.

Зазначається, що відповідна постанова, прийнята у вівторок, 25 квітня, на засіданні Кабміну, була розроблена Мінреінтеграції за дорученням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

— Вони працюють фактично з ризиком для життя і здоровʼя. Тому уряд має подбати про гідну оплату праці, – наголосила віцепрем’єр Ірина Верещук.

Такі ж коефіцієнти рекомендовано встановлювати й органам місцевого самоврядування.

Нагадаємо, на утримання органів місцевого самоврядування та виплату заробітної плати чиновникам у цьому році з бюджету Миколаєва виділили 614,1 мільйона гривень.