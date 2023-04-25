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Уряд прийняв рішення про підвищення окладів держслужбовцям, які працюють на територіях, де тривають активні чи можливі бойові дії.
Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Так, Кабмін затвердив збільшення посадового окладу співробітникам, які працюють в умовах ризику для життя і здоров’я, у два чи півтора раза.
— Для працівників державних органів на територіях активних бойових дій посадові оклади визначаються з урахуванням коефіцієнта 2, а на територіях можливих бойових дій - з урахуванням коефіцієнта 1,5, – зазначили у відомстві.
Зазначається, що відповідна постанова, прийнята у вівторок, 25 квітня, на засіданні Кабміну, була розроблена Мінреінтеграції за дорученням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.
— Вони працюють фактично з ризиком для життя і здоровʼя. Тому уряд має подбати про гідну оплату праці, – наголосила віцепрем’єр Ірина Верещук.
Такі ж коефіцієнти рекомендовано встановлювати й органам місцевого самоврядування.
Нагадаємо, на утримання органів місцевого самоврядування та виплату заробітної плати чиновникам у цьому році з бюджету Миколаєва виділили 614,1 мільйона гривень.
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Уряд прийняв рішення про підвищення окладів держслужбовцям, які працюють на територіях, де тривають активні чи можливі бойові дії.
Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Так, Кабмін затвердив збільшення посадового окладу співробітникам, які працюють в умовах ризику для життя і здоров’я, у два чи півтора раза.
— Для працівників державних органів на територіях активних бойових дій посадові оклади визначаються з урахуванням коефіцієнта 2, а на територіях можливих бойових дій - з урахуванням коефіцієнта 1,5, – зазначили у відомстві.
Зазначається, що відповідна постанова, прийнята у вівторок, 25 квітня, на засіданні Кабміну, була розроблена Мінреінтеграції за дорученням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.
— Вони працюють фактично з ризиком для життя і здоровʼя. Тому уряд має подбати про гідну оплату праці, – наголосила віцепрем’єр Ірина Верещук.
Такі ж коефіцієнти рекомендовано встановлювати й органам місцевого самоврядування.
Нагадаємо, на утримання органів місцевого самоврядування та виплату заробітної плати чиновникам у цьому році з бюджету Миколаєва виділили 614,1 мільйона гривень.