Всесвітня організація охорони здоров’я скасувала статус пандемії COVID-19 як глобальної надзвичайної ситуації.

Про це оголосив генеральний директор організації Тедрос Адханом Гебреїсус, пише hromadske.

«З великою надією я оголошую кінець COVID-19 як глобальної надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров’я. Однак це не означає, що COVID-19 більше не становить глобальної загрози здоров’ю. Минулого тижня COVID-19 забирав життя кожні три хвилини — і це лише ті смерті, про які ми знаємо», — йдеться у заяві.

Глава ВООЗ нагадав, що оголосив надзвичайний стан у сфері охорони здоров’я, що викликає міжнародне занепокоєння через глобальний спалах COVID-19 — найвищий рівень тривоги згідно з міжнародним правом — ще 30 січня 2020 року.

«За 3 роки з того часу COVID-19 перевернув наш світ з ніг на голову. ВООЗ повідомила про майже 7 мільйонів смертей, але ми знаємо, що їх кількість у кілька разів більша — щонайменше 20 мільйонів», — сказав Гебреїсус.

У ВООЗ заявили, що пандемія коронавірусу стала набагато більшою, ніж криза охорони здоров’я. Вона спричинила серйозні економічні потрясіння, скасування подорожей, закриття підприємств, занурення мільйонів людей у бідність, самотність, ізоляцію, тривогу та депресію у мільйонів людей тощо.

«COVID-19 виявив і загострив політичні розбіжності всередині та між націями. Це підірвало довіру між людьми, урядами та установами, підживлюючись потоком неправдивої та дезінформації. І це оголило пекучу нерівність нашого світу, причому найбідніші та найуразливіші спільноти найбільше постраждали та останні отримали доступ до вакцин та інших інструментів», — сказав глава ВООЗ.

Наразі, за його словами, вже більше ніж рік пандемія має тенденцію на послаблення, а імунітет населення зростає завдяки вакцинації та тому, що люди перехворіли. Також знижується смертність і послаблюється тиск на системи охорони здоров’я. Ця тенденція дозволила більшості країн повернутися до звичного життя.

Комітет з надзвичайних ситуацій і ВООЗ протягом останнього року аналізували дані та розглядали, коли буде відповідний час, щоб знизити рівень тривоги. І так, 4 травня Комітет зібрався в 15 раз і рекомендував главі ВООЗ оголосити про припинення надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров’я, що має міжнародне значення.

Однак у ВООЗ наголосили, що це не привід послаблювати пильність: «Цей вірус тут, щоб залишитися. Він все ще вбиває і все ще мутує. Залишається ризик появи нових варіантів, які викликають нові сплески заражень і смертей».

Нагадаємо, у квітні в Миколаєві в середньому за тиждень реєстрували 300 нових хворих на коронавірус.