Очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про повернення 45 бійців «Азову».

Про це повідомив Єрмак у Telegram

— Це 42 захисники та три захисниці «Азовсталі». Всі вони - нацгвардійці з підрозділу, створеному 9 років тому на азовських берегах. 35 рядових і сержантів, 10 офіцерів. Серед них є воїни, які одружилися під час оборони Маріуполя, на «Азовсталі». Також є наш воїн, який до широкомасштабного вторгнення був у полоні росіян протягом 2,5 років, куди потрапив під час Широкинської операції, — зазначив він.