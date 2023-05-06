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Очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про повернення 45 бійців «Азову».
Про це повідомив Єрмак у Telegram
— Це 42 захисники та три захисниці «Азовсталі». Всі вони - нацгвардійці з підрозділу, створеному 9 років тому на азовських берегах. 35 рядових і сержантів, 10 офіцерів. Серед них є воїни, які одружилися під час оборони Маріуполя, на «Азовсталі». Також є наш воїн, який до широкомасштабного вторгнення був у полоні росіян протягом 2,5 років, куди потрапив під час Широкинської операції, — зазначив він.
Нагадаємо, що Україна в межах великоднього обміну полоненими повернула ще 130 захисників. Він відбувався протягом останніх днів у декілька етапів.
Очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про повернення 45 бійців «Азову».
Про це повідомив Єрмак у Telegram
— Це 42 захисники та три захисниці «Азовсталі». Всі вони - нацгвардійці з підрозділу, створеному 9 років тому на азовських берегах. 35 рядових і сержантів, 10 офіцерів. Серед них є воїни, які одружилися під час оборони Маріуполя, на «Азовсталі». Також є наш воїн, який до широкомасштабного вторгнення був у полоні росіян протягом 2,5 років, куди потрапив під час Широкинської операції, — зазначив він.
Нагадаємо, що Україна в межах великоднього обміну полоненими повернула ще 130 захисників. Він відбувався протягом останніх днів у декілька етапів.