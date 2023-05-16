Працівники Регіонального ландшафтного парку «Тилігульський» 10 травня помітили у верхів’ях Тилігульського лиману червонокнижного птаха — коровайку. Зграя чисельністю у майже 40 особин. Рідкісний птах не гніздиться на Тилігульському лимані, а використовує його як місце для підгодівлі та відпочинку в період міграції.

Про це розповів начальник науково-дослідного відділу Регіонального ландшафтного парку «Тилігульський» Одеської області Ігор Гержик, передає «Суспільне».

За словами Ігоря Гержика, рідкісних птахів зафіксували у верхів'ях Тилігульського лиману. Регіональний ландшафтний парк розташований на узбережжі Тилігульського лиману на кордоні між Миколаївською та Одеською областями.

— Зграя перелітає з одного місця в інше у пошуках корму. Межа парку позначена на карті для людей, а птахи мігрують. Ми їх бачили і на території Миколаївської частини парку, і на території Одеської частини. 15 травня ще спостерігали птахів на лимані, але вони можуть в будь-який момент знятися і полетіти. Птахи мігрують переважно вночі, — сказав Ігор Гержик.

Зі слів фахівця регіонального парку, коровайка занесена до Червоної книги України і є у списку особливо охоронних птахів за міжнародним статусом. Птах родини ібісових вразливий до зовнішніх безпекових факторів. Ця перелітна зграя, каже Ігор Гержик, шукає місця для гніздування або використовує Тилігульський лиман, як місце, де можна відпочити, підкормитися і полетіти далі.

— Факт появи птаха на цій території свідчить, що парк сприйнятний для перебування. Вони у нас не розмножуюються, але все може бути. Адже гніздяться в тростнікових заростях, а тут заростей достатньо, клімат змінюється і, можливо, птахи у нас можуть загніздитись. Бувають особі, які залітають просто для осідку на якусь територію і за сприятного ландшафту для гніздування чи перебування вони можуть залишитися там, — сказав начальник науково–дослідного відділу.

За інформацією Ігоря Гержика, в Україні у попередні роки одиничні гнізда коровайки знаходили в плавнях Дунаю, дельтах Дністра, Дніпра, у заплаві Інгулу тощо. Тому для України це не суто перелітний птах. Переважно поширена коровайка в Африці, Азії, Південній Європі, Австралії.

Ігор Гержик повідомив, що на Тилігульському лимані протягом календарного року фіксують 285 видів різних птахів. Це більше 70 відсотків всієї орнітофауни України.

Нагадаємо, що за рік повномасштабної російсько-української війни ворог завдав довкіллю України майже 1,9 трильйона гривень збитку.