Останніми тижнями у Миколаєві вдалося відновити ще 11 об'єктів, що були пошкоджені внаслідок російської агресії. До їхнього числа увійшли багатоповерхівки, медичний заклад та приватний будинок.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Так, ремонтні бригади відновлювали 8 багатоповерхівок, у 7 з яких було закрито вибиті вікна, а в одній приведено до ладу покрівлю.

Крім цього, ремонтні бригади працювали над відновленням нежитлового приміщення та приватного будинку.

— Районні адміністрації видали матеріали для відновлення покрівлі та закриття вибитих вікон нежитлового приміщення та приватного будинку. Загалом видано 22 листи профнастилу, 19 листів шиферу, 2 плити ОСБ та сотні саморізів, - йдеться в повідомленні.

Також, в одній з лікарень Миколаєва було змінено та відремонтовано десятки вікон та дверей.

— Значний обсяг робіт виконано в одній з лікарень міста, яка через обстріли зазнала значних пошкоджень. Так, у поліклінічному відділенні медичного закладу замінено та відремонтовано 90 вікон та 13 дверей, - пишуть в міськраді.

Нагадаємо, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури спільно з обласними військовими адміністраціями опрацювали понад 100 проєктів, які стосуються відбудови 10 найбільш постраждалих унаслідок воєнних дій регіонів, до числа яких входить Миколаївщина.