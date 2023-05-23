У понеділок, 22 травня, в Миколаєві на проспекті Богоявленському зіткнулися автомобіль Daewoo Lanos та мопед, за кермом якого був 16-річний хлопець.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Миколаївщини.

За даними правоохоронців, неповнолітнього з тілесними пораненнями було доставлено у лікарню. 51-річний керманич автомобіля не постраждав.

Поліція з'ясовує обставини ДТП.

Нагадаємо, 22 травня, в Миколаєві на проспекті Центральному сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьої авто. Аварія за участі тролейбуса та двох легкових авто, одна з яких учбова, сталася на пішохідному переході поряд із зупинкою «Водопровідна».