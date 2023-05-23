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У понеділок, 22 травня, в Миколаєві на проспекті Богоявленському зіткнулися автомобіль Daewoo Lanos та мопед, за кермом якого був 16-річний хлопець.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Миколаївщини.
За даними правоохоронців, неповнолітнього з тілесними пораненнями було доставлено у лікарню. 51-річний керманич автомобіля не постраждав.
Поліція з'ясовує обставини ДТП.
Нагадаємо, 22 травня, в Миколаєві на проспекті Центральному сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьої авто. Аварія за участі тролейбуса та двох легкових авто, одна з яких учбова, сталася на пішохідному переході поряд із зупинкою «Водопровідна».
У понеділок, 22 травня, в Миколаєві на проспекті Богоявленському зіткнулися автомобіль Daewoo Lanos та мопед, за кермом якого був 16-річний хлопець.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Миколаївщини.
За даними правоохоронців, неповнолітнього з тілесними пораненнями було доставлено у лікарню. 51-річний керманич автомобіля не постраждав.
Поліція з'ясовує обставини ДТП.
Нагадаємо, 22 травня, в Миколаєві на проспекті Центральному сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьої авто. Аварія за участі тролейбуса та двох легкових авто, одна з яких учбова, сталася на пішохідному переході поряд із зупинкою «Водопровідна».