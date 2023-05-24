У Миколаєві через проблеми на насосних станціях, містянам подаватиметься вода з пониженим тиском.

Про це повідомили у «Миколаївводоканалі».

Зазначається, що окремих районах взагалі може бути відсутня вода.

— Зараз фахівці роблять все можливе, щоб якомога швидше відновити водопостачання з достатнім тиском. Рекомендуємо зробити певний запас води для побутових потреб, — зазначили на підприємстві.

Нагадаємо, щло у Миколаєві замінюють велику ділянку водопроводу в мікрорайоні Північний