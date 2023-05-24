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У Миколаєві через проблеми на насосних станціях, містянам подаватиметься вода з пониженим тиском.
Про це повідомили у «Миколаївводоканалі».
Зазначається, що окремих районах взагалі може бути відсутня вода.
— Зараз фахівці роблять все можливе, щоб якомога швидше відновити водопостачання з достатнім тиском. Рекомендуємо зробити певний запас води для побутових потреб, — зазначили на підприємстві.
Нагадаємо, щло у Миколаєві замінюють велику ділянку водопроводу в мікрорайоні Північний
У Миколаєві через проблеми на насосних станціях, містянам подаватиметься вода з пониженим тиском.
Про це повідомили у «Миколаївводоканалі».
Зазначається, що окремих районах взагалі може бути відсутня вода.
— Зараз фахівці роблять все можливе, щоб якомога швидше відновити водопостачання з достатнім тиском. Рекомендуємо зробити певний запас води для побутових потреб, — зазначили на підприємстві.
Нагадаємо, щло у Миколаєві замінюють велику ділянку водопроводу в мікрорайоні Північний