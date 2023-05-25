У Миколаївській області продовжується процес відбудови зруйнованих населених пунктів. На території регіону лише в одному селі не лагодять будівлі, тому що туди ще не повернулися мешканці.

Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім під час брифінгу у середу, 24 травня.

— Плануємо відновлювати все, поки державна програма працює, відновлення вноситься в базу даних на компенсацію власникам зруйнованого чи пошкодженого житла. Миколаївщина займає третє місце по активності. Є один населений пункт – село Безіменне, яке не підключено зараз до електрики, бо там немає жодного мешканця, там нема поки для кого відновлювати, — зазначив він.

Зруйноване село Посад-Покровське. Архівне фото "НикВести"

Віталій Кім розповів, що є села, де зруйновано майже сто відсотків будівель, але люди поступово все відновлюють. Від підкреслив, що питання повного знесення якихось сіл не стоїть та додав: «Ми відновимо все, але це питання часу».

— Зараз відновлюються вузлові чи опорні школи, в які будуть звозитись діти. Ми не можемо в один рік відновити шість шкіл, ми можемо відновити одну опорну. Цей принцип підходу стосується всіх об’єктів, спочатку треба зробити кістяк – структуру, яка працює, а потім відбудовувати менші об’єкти, — сказав голова ОВА.

Раніше повідомлялося, що Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури спільно з обласними військовими адміністраціями опрацювали понад 100 проєктів, які стосуються відбудови 10 найбільш постраждалих унаслідок воєнних дій регіонів.